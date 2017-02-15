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台灣哪個youtuber最受喜愛？ 鄉民一面倒推他...

HowHow常拍攝無厘投影片，引起不少人共鳴。（圖擷取自HowFun　YouTube）

2017-02-15  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕影片分享網站YouTube興起後，youtuber也跟著連帶夯起，而在台灣，你最喜歡哪個youtuber呢？

一名鄉民在PTT女版向大家詢問，「喜歡台灣哪個youtuber」，他表示，自己比較知道的就是howhow和聖結石 ，「個人蠻喜歡howhow的，因為很多鄉民梗」。

這樣的發問引起其他鄉民回覆，許多人都大推howhow，還有人說「Catie、囧星人、啾啾鞋、法蘭克、黃大謙、這群人、白癡公主、劉沛、阿滴、PH 」等。

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  • Catie常在影片中介紹美妝用品。（圖擷取自YouTube）

    Catie常在影片中介紹美妝用品。（圖擷取自YouTube）

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