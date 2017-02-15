學術聲望盡失？台學者投稿論文得做「誠信說明」

台大教授郭明良研究團隊，找出大腸癌幹細胞的治療新解，論文登國際期刊，卻被網友抓包圖片涉造假，涉嫌違反學術倫理。（圖片擷取自台大校訊網頁）

2017-02-15 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕台大教授郭明良團隊爆出論文造假風波，重創台灣在國際間的學術聲望。現在有消息指出，近來國內學者投稿國際期刊，竟被要求附上「原始資料」與「誠信說明」，甚至有學術機構將台灣列為「爭議論文偏高的國家」。

根據《民報》報導，國內研究人員最近投稿論文至擁有百年歷史的《生物化學雜誌》（JBC），沒想到在第二次論文修訂時，竟首次被要求提供「誠信說明」。美國微生物學會（ASM）所出版的期刊「mBio」，更有文章把台灣、中國、印度列為三大「爭議論文偏高的國家」。

報導中提到，國立宜蘭大學生物機電工程學系特聘教授蔡孟利表示，近來不只一位醫界學者反映，被期刊主編要求提供實驗「原始數據」與「誠信說明」，強調這在過去從來沒有發生過，代表對投稿者極度不信任，直言這是台灣淪為「論文詐騙大國」的效應。