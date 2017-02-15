免疫抗體導致不孕 中醫調理體質成功生子
〔記者歐素美／台中報導〕許多婦女因免疫抗體導致不孕，西醫採用靜脈注射免疫球蛋白治療，但費用昂貴，一名38歲婦女「阿芳」即因免抗體導致不孕且3次流產，決定尋求中醫協助調理體質，順利自然受孕，並陸續產下一男一女，成功當了爸媽的夫妻倆十分欣喜。
38歲的「阿芳」曾有3次不明原因流產，之後即遲遲無法再受孕，她和先生到生殖醫學中心詳細檢查，發現抽血指數抗核抗體（ANA）偏高，醫師告知其是免疫抗體導致不孕，建議她採用試管嬰兒療程，並施打免疫球蛋白。
但免疫球蛋白一劑動輒數千元，「阿芳」考量後決定採用中醫療法，並尋求天寶中醫診所院長林襄穎診治，經使用中藥調理，順利懷孕兩次，產下一男一女。
林襄穎指出，免疫系統是身體自我保護機制，若免疫過度亢進會產生對抗胚胎的抗體，導致胚胎無法著床，因而不孕，目前西醫是採靜脈注射免疫球蛋白治療，中醫是針對各種不同體質類型使用適當中藥，恢復體質平衡，兩者皆有效果。
林襄穎說，免疫抗體導致不孕，在中醫常見的體質類型包括氣滯血瘀、肝腎陰虛有火、肝腎衰弱、腎陰陽兩虛等，關鍵在於精準掌握病患各種不同體質類型，對症下藥，懷孕機率自然大增。
「阿芳」因屬「腎陰陽兩虛體質」，需使用養腎陰、補腎陽中藥治療，包括山藥、當歸、芍藥、川芎、胡桃、熟地黃、牡丹皮、澤瀉、人參、巴戟天、續斷、枸杞、菟絲子等，加上患者認真配合治療，才能自然懷孕並產下一男一女，夫妻兩人都很驚喜。
值得注意的是，有些人因患有自體免疫疾病，例如紅斑性狼瘡、血栓性血小板低下紫斑症等才導致不孕，但有些人沒有罹患這些疾病，平常也無不適症狀，致缺乏警覺性，須醫師詳加診察才能得知，林襄穎呼籲婦女若長期不孕或反覆流產，都應該考量免疫不孕的可能，早期發現，早期治療。
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