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天氣穩定至週五 吳德榮：週六起「乍暖還寒」

2017-02-15  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕今日全台為晴到多雲的天氣，未來幾天天氣仍然持續穩定狀態，氣象專家吳德榮表示，週六之後將會有天氣變化，可說是「乍暖還寒」。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」中提到，今日至週五，西半部天氣晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨，氣溫也會逐日回升，北台灣今日可上升至24度，明日至週五則可升至26度以上，中南部也都可升至26度左右，白天溫暖舒適，但早晚仍偏涼，民眾要注意日夜溫差。

吳德榮指出，穩定天氣將在週六有變化，週六至週日上午，會有一小股東北風南下，讓北台灣雲量增多、白天轉涼，迎風面也有一些局部短暫雨，可以說是「乍暖還寒」，有春天「孩兒面」的特徵。吳德榮表示，週日下午至下週一，天氣快速大幅回暖，時至下週二才會有另一波鋒面影響。

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  • 氣象專家吳德榮指出，今日至週五西半部天氣晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨，但穩定天氣將在週六有變化。（圖擷取自中央氣象局）

    氣象專家吳德榮指出，今日至週五西半部天氣晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨，但穩定天氣將在週六有變化。（圖擷取自中央氣象局）

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