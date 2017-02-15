天氣持續回暖！氣象達人：中南部留意空氣品質

2017-02-15 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕天氣持續回暖且穩定，不過，氣象達人彭啟明提醒，中南部必須留意空氣品質。

彭啟明說，這波的好天氣，預期會持續大約一週，一天比一天回溫，明後天感受更為強烈，預期輻射冷卻效應也將減弱，白天高溫也有機會到24至26度，接下來是週末，些微冷空氣南下，可能短暫在週六日時略降一兩度，北部較有些感覺。

彭啟明表示，月底前，也就是下週四、五後，可能有波強冷空氣在北方醞釀南下，有機會接近台灣附近，水氣也將明顯增多，這波的強度和影響範圍仍有較高的變動程度，仍有待觀察。

彭啟明提醒，未來幾天好天氣，但空氣品質還是要多留意，由於中南部大氣較為穩定，空氣汙染物不易擴散，中部到高屏區域已經到敏感族群不健康等級，高屏甚至有機會到一般族群是不健康等級，未來幾天都有可能持續如此。