| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

天氣持續回暖！氣象達人：中南部留意空氣品質

2017-02-15  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕天氣持續回暖且穩定，不過，氣象達人彭啟明提醒，中南部必須留意空氣品質。

彭啟明說，這波的好天氣，預期會持續大約一週，一天比一天回溫，明後天感受更為強烈，預期輻射冷卻效應也將減弱，白天高溫也有機會到24至26度，接下來是週末，些微冷空氣南下，可能短暫在週六日時略降一兩度，北部較有些感覺。

彭啟明表示，月底前，也就是下週四、五後，可能有波強冷空氣在北方醞釀南下，有機會接近台灣附近，水氣也將明顯增多，這波的強度和影響範圍仍有較高的變動程度，仍有待觀察。

彭啟明提醒，未來幾天好天氣，但空氣品質還是要多留意，由於中南部大氣較為穩定，空氣汙染物不易擴散，中部到高屏區域已經到敏感族群不健康等級，高屏甚至有機會到一般族群是不健康等級，未來幾天都有可能持續如此。

廣告
  • 彭啟明說，這波的好天氣，預期會持續大約一週，一天比一天回溫，明後天感受更為強烈，預期輻射冷卻效應也將減弱。（圖擷取自彭啟明臉書）

    彭啟明說，這波的好天氣，預期會持續大約一週，一天比一天回溫，明後天感受更為強烈，預期輻射冷卻效應也將減弱。（圖擷取自彭啟明臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 彭啟明 空氣品質
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：天氣持續回暖！氣象達人：中南部留意空氣品質


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.