西半部高溫回升至26度 注意日夜溫差大

氣象局指出，今天全台為晴到多雲的天氣，各地清晨夜間低溫為10至15度，西半部白天高溫可以來到24至26度。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-15 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）全台為晴到多雲的天氣，各地清晨夜間低溫為10至15度，西半部白天高溫可以來到24至26度，未來幾天內各地天氣仍然持續穩定的狀態。

氣象局表示，今天各地為晴到多雲、穩定的天氣，只有東半部地區偶有零星雨，西半部地區高溫可以來到24至26度，東半部也有22至23度，但夜間清晨天氣仍有些涼意，嘉義以北到苗栗一帶低溫10至13度，其他地區低溫大約14、15度。

週四、週五（16日、17日）天氣持續穩定，加上風向轉為偏東南風，各地高溫一天比一天溫暖，16日各地高溫都可達到22至24度，中南部甚至來到26、27度，到了17日連北部及東半部高溫都達25至27度。

空氣品質部分，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 23 13 ~ 25 13 ~ 23 13 ~ 23

國際都市氣象：

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）