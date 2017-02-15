快訊明華園愛的波麗路台中登場
西半部高溫回升至26度 注意日夜溫差大
2017-02-15 06:42
氣象局指出，今天全台為晴到多雲的天氣，各地清晨夜間低溫為10至15度，西半部白天高溫可以來到24至26度。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）全台為晴到多雲的天氣，各地清晨夜間低溫為10至15度，西半部白天高溫可以來到24至26度，未來幾天內各地天氣仍然持續穩定的狀態。
氣象局表示，今天各地為晴到多雲、穩定的天氣，只有東半部地區偶有零星雨，西半部地區高溫可以來到24至26度，東半部也有22至23度，但夜間清晨天氣仍有些涼意，嘉義以北到苗栗一帶低溫10至13度，其他地區低溫大約14、15度。
週四、週五（16日、17日）天氣持續穩定，加上風向轉為偏東南風，各地高溫一天比一天溫暖，16日各地高溫都可達到22至24度，中南部甚至來到26、27度，到了17日連北部及東半部高溫都達25至27度。
空氣品質部分，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|14 ~ 23
|13 ~ 25
|13 ~ 23
|13 ~ 23
國際都市氣象：
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）
今天高屏地區為紅色警示，中部及雲嘉地區為橘色提醒，其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 巨大超新星 首度目睹爆炸3小時後景象
- 02/15 各報重點新聞一覽
- 219高雄反空污大遊行 環團要求重訂PM2.5防制標準
- 傳統領域劃設辦法上路 原民團體、立委不買帳
- 《謠言終結站》吃止痛藥不會影響經血排出
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 約基奇大三元 炫傳球絕技
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了
- 視察國圖南部館 林全盼4年完工
- 光芒「投投」是道 胡智為卡位要很拚
- 連漲5天後 歐股大致持平
- 5億元大規模拆建 新竹棒球場將升級
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 〈美味教室〉手感義大利麵
- 曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包
- 一顆赤子之心的遠颺
- 雕塑家李良仁逝世 作品全國看得到
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislature to broadcast sessions live from Friday
- 〈Let’s talk〉同病相憐互有好感 慢熟個性錯過機會
- 自由廣場》談蔡英文「台灣人的骨氣」
- 等了20年 北大安置宅終完工
- 「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 蘋果股價新高 全球市值最高
- 【藝文短訊】 詩人羅門安息禮拜
- 自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄
- Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
- 春藝草地音樂會 重溫「阿瑪迪斯」震撼
- 司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 客語介紹景點 福龜童當導覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nangang crash death toll rises to 33
- 遊覽車超速 翻車害33命
- 姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友
- 台積電配現金股利7元 歷年最高
- 報廢蟋蟀燈罩 變藝術地景
- 【蝶戀花遊覽車死亡車禍效應】勞局盯司機工時 籲勿過勞駕駛
- 挺佔中 港歌手海報遭下架
- 機場捷運 明起開放自由試乘
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：西半部高溫回升至26度 注意日夜溫差大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分