| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

西半部高溫回升至26度 注意日夜溫差大

氣象局指出，今天全台為晴到多雲的天氣，各地清晨夜間低溫為10至15度，西半部白天高溫可以來到24至26度。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-15  06:42

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）全台為晴到多雲的天氣，各地清晨夜間低溫為10至15度，西半部白天高溫可以來到24至26度，未來幾天內各地天氣仍然持續穩定的狀態。

氣象局表示，今天各地為晴到多雲、穩定的天氣，只有東半部地區偶有零星雨，西半部地區高溫可以來到24至26度，東半部也有22至23度，但夜間清晨天氣仍有些涼意，嘉義以北到苗栗一帶低溫10至13度，其他地區低溫大約14、15度。

週四、週五（16日、17日）天氣持續穩定，加上風向轉為偏東南風，各地高溫一天比一天溫暖，16日各地高溫都可達到22至24度，中南部甚至來到26、27度，到了17日連北部及東半部高溫都達25至27度。

空氣品質部分，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
14 ~ 23 13 ~ 25 13 ~ 23 13 ~ 23

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）

今天高屏地區為紅色警示，中部及雲嘉地區為橘色提醒，其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 氣象 氣象局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：西半部高溫回升至26度 注意日夜溫差大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.