02/15 各報重點新聞一覽

2017-02-15 06:09

自由時報

遊覽車超速 翻車害33命

蝶戀花旅行社翻覆的遊覽車，因未裝設行車影像記錄器，警方鎖定並找出俗稱「大餅」的行車記錄器（Tachograph），國道公路警察局第九公路警察大隊昨晨在殘破不堪的車體內尋獲，檢視行車記錄，發現出事時的時速是六十公里，事故現場的匝道限速是四十公里，警方表示超速廿公里，至於是單純超速或另有原因，須進一步調查。為保全證物，警方已將遊覽車殘骸拖至交通部台灣區國道高速公路局木柵工務段保管。

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黃復興通令繳百人連署書 郝辦質疑

國民黨主席選舉連署活動才剛起跑兩天，就發生爭議！黃復興黨部最近通令各支黨部黨員，如果要參選黨代表，除參選者本身應繳的卅份合格黨員連署書，還必須另繳一百位以上合格黨員的黨主席連署書，被黨內質疑搞小動作，暗助爭取連任的黨主席洪秀柱。

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姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友

經典賽台灣隊教練陳威成的27歲兒子陳明峯，就讀台灣體育運動大學研究所，卻與該校鄭姓女心理諮商師師生戀，西洋情人節前一週，陳生提分手，未婚的鄭女卻希望公開戀情，爭吵中陳生失手勒斃大他16歲的鄭女，將遺體運到南投山區丟棄，警方前天找到遺體，陳明峯坦承犯案，被依殺人罪嫌移送法辦。

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蘋果日報

過年出團 連上18天班 司機累垮葬送33命

蝶戀花旅行社遊覽車前天在國道發生32死嚴重車禍，昨又一傷者不治，罹難者增至33人，11人受傷，這場車禍共造成9對夫妻傷亡、1對姊妹喪命，其中還包括一家4口僅剩1人獨活慘況；其中遊覽車司機疑因春節期間連續上班18天，在過勞下開車喪命，其兒女昨指控旅行社，「這樣操員工，根本不把員工的生命當一回事！」

名教練兒 勒斃女師棄屍

現任經典賽中華隊教練陳威成的長子、台灣體育運動大學研究生陳明峰，因情緒控管問題由該校鄭姓心理諮商師輔導，進而發展差距十六歲的姊弟戀，還接受鄭女每月資助一萬四千元的生活及租屋費；陳疑另結新歡，上周一情人節前夕提分手，但鄭女不肯並揚言公布戀情，陳憤而勒斃鄭女並棄屍南投山區，被依殺人罪送辦，昨被聲押獲准。

聯合報

每次都檢討… 為什麼事故又來了？

武陵賞櫻團遊覽車在國五翻車釀成卅三人死、十一人傷，為近卅年國內最嚴重遊覽車事故。外界將檢討面向指向駕駛人力、車體安全結構、制度管理等「共犯結構」，但每次重大車禍發生，政府也都宣示從這三方面著手，不過慘痛教訓卻是一再發生。檢討復檢討，檢討何其多。

金正恩兄 大馬遭北韓女特工毒殺身亡

南韓韓聯社等媒體十四日報導，北韓領導人金正恩的同父異母胞兄金正男在馬來西亞遇刺身亡。有報導說，金正男是遭毒針殺害，凶手疑似是兩名北韓女特工，但尚未獲得證實。

中國時報

賞櫻團國道車禍》司機女兒控訴 連操3天 怎不過勞

蝶戀花旅行社遊覽車國道5號事故，奪走33條人命，檢警昨相驗遺體、現場勘查究責，初步發現該車翻覆時沒有煞車，有無超速須再釐清；遊覽車司機康育薰家人飆淚痛批旅行社卸責、說謊，把責任全推給康，十分可惡，並指父親從小年夜到前天只休過1天假，怎麼不是過勞？

對俄洩密？說詞反覆惹議 川普國安顧問佛林 請辭

美國國家安全顧問佛林13日晚間宣布辭職，成為川普政府執政尚未滿月來，首位出局的白宮官員。身為川普國安外交最重要的策士，佛林過往與俄羅斯總統普丁政權交好，詎料卻闖出紕漏，對亟欲改善美俄關係的川普是一大打擊。