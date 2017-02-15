巨大超新星 首度目睹爆炸3小時後景象
〔中央社〕加州天文台觀測到較太陽明亮1萬倍的邁向死亡恆星的爆炸初期景象，那顆恆星位於距地球1億6000萬光年外的飛馬座（Pegasus）銀河系。
英國「衛報」報導，天文學家捕捉到距離地球很遙遠銀河系中一顆巨大恆星被強烈爆炸撕裂的初期死亡歷程。那顆恆星在塌陷成為超新星（恆星爆炸）前其亮度已較太陽明亮1萬倍，變成超新星時亮度強烈到在軌道上及地球上的現代望遠鏡都觀測到。
科學家利用位於加州聖地牙哥附近的帕羅馬山（Palomar Mountain）天文台發現到此恆星爆炸後傳抵地球3小時內明亮閃光，他們立即通知其他望遠鏡的操作人員，迅速把望遠鏡對準那顆恆星的爆炸殘骸。
據信那顆紅色巨大星球的質量是太陽的10倍以上，體積則是太陽的幾百倍大，位於距地球1.6億光年外的飛馬座NGC7610銀河系。
這是天文學家首度得以量測初期超新星的光亮，未參與這項研究的波昂大學天體物理學家藍格爾（Norbert Langer）形容那是「非凡成就」。
參與處理資料的以色列魏茲曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）天體物理學家雅隆（Ofer Yaron）表示，「直到數年前，於爆炸後一週捕捉到超新星，都被視為很早。如今不再是那樣了。」
來自那顆恆星爆炸的第一道閃爍，於2013年10月6日被巡天計畫「中間帕羅馬瞬態工廠」（intermediatePalomar Transient Factory,iPTF）偵測到。
發現閃光後，研究人員立即通知其他天文學家，竭盡全力記錄。其中一位科學家利用夏威夷凱克天文台（Keck）的望遠鏡，分析爆炸6小時內來自超新星的亮光。其他望遠鏡也加入觀測和記錄行列，包括美國國家航空暨太空總署（NASA）雨燕衛星（Swift）捕捉到X射線和紫外線（UV）。
「自然物理學」期刊（Nature Physics）報導的這些觀測結果，賦予天文學家迄今宇宙最暴力事件的最佳觀測，天文學家希望未來能捕捉到甚至更早階段超新星，於爆炸1小時內或更短時間就觀測到。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 金正男遭女特工「蓋布袋」 送醫途中身亡
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 20年前丟手榴彈犯案 角頭染毒被逮
- 晶心下月上市 今年營收估增逾30%
- 偷教會東西…先求土地公保庇
- 東部魯蛇扳倒強權》爛「尼」扶上牆 甜瓜拔刺止噓聲
- 妹神會歌神迸1句話 張學友愣10秒
- 北投老旅館大改造 時尚風吸客
- 竹市南港賞鳥區 打造步道、景觀台
- 國道33死遊覽車禍 2倖存者逃死劫的原因是...
- 北加州水壩恐決堤 20萬人逃命
- 石門水庫再探底 蓄水率降到6成1
- 年改重中之重 「整個立院都要動起來」
- 打造兒童故事屋 里長姨嘛愛說
- 金門大橋 可望2年後完工
- 《新聞辭典》佳樂水陸蟹廊道
- 市府補助輪狀病毒疫苗 醫師憂「虧本」
- 張震化身帥廚殺手 進軍柏林影展爭影帝
- 越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難
- 台紙董總鬥法 股臨會鬧雙胞
- 溫嵐遇恐怖求愛 頻接無聲電話
- 威力彩頭獎 9.5億1注獨得
- 小摩：美元兌日圓仍將跌破100大關
- 按摩女見警 急吞精液衛生紙
- 亞企吹投資美 被虧有川普影子
- 女子從6樓頂跳下 倒在2樓雨棚
- 業成去年EPS挑戰7元 宸鴻恐虧損
- 頭份改善亂停 明起劃設機車格
- 草屯富林路拓寬 預計6月底完成協議價購
- 台灣名品展西進 1年9場剩2場
- 又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強
- Fed主席葉倫：若經濟維持現有力道 有必要加速升息
- 救市長民調？ 柯媽致電里長拜年
- 明載釣魚台是領土 日修訂學習指導要領
- Lara遠赴澳洲療心傷 最遺憾失約母親這件事
- 【極短篇】 林新惠／減
- 中國萬達集團 有意併德國郵政銀行
- 遭灌硫酸毒殺 老松救不活
- 台師大翡洛嘉鋼琴藝術節 搭建國際交流平台
- 歐洲大選年 法德荷義變數多
標題：巨大超新星 首度目睹爆炸3小時後景象
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email