新北中和區金門新村24戶 3/31公開標售

2017-02-14 23:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，新北市中和區金門新村住宅24戶將於3月31日辦理公開標售作業，歡迎鄉親投標。

縣府表示，金門新村標售案，除1樓外其餘標售單價每坪介於新台幣32萬至35萬元，對於新北市中和地區附近房價動輒40萬元起跳，仍有相當競爭力。

縣府表示，為促進縣產有效利用，1月5日委託財政部國有財產署北區分署辦理公開標售30戶，計有11標參與投標，脫標6戶；標售後仍持續有鄉親詢問，因此訂於3月31日下午2時30分，於金門縣政府新聞發布室依原公開標售底價，辦理24戶公開標售作業。

縣府表示，相關投標資訊可至金門縣政府網站查詢，也可洽詢金門縣政府財政處，電話（082）318823轉62273或62276。