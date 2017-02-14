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桃市境內中豐路統一路名 問卷調查決定
2017-02-14 23:25
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中豐路橫跨中壢、平鎮、龍潭3區，此一往來桃園市與新竹縣重要的省道台3線，也是蔡英文總統於競選所提「浪漫台3線」的重要政見，不過，明明是同一條路，橫跨桃園市3個行政區路名多達11種，容易讓用路人和外來訪客混淆，爭取中豐路在市境的路段應統一路名，市府民政局已著手要發放問卷廣徵民意，最快明年完成統一路名。
道路更名事涉民眾簿證改註事宜，影響民眾權益甚鉅，民政局在邀集中豐路沿線28位里長召開中豐路路名整併會議，會中決議把橫跨中壢區及平鎮區的中原路更名為中豐路中原段，平鎮區中豐路更名為中豐路北勢一段，平鎮區中豐路一段更名為中豐路北勢二段，龍潭區中豐路更名為中豐路烏林段。
民政局估算中豐路若進行統一路名，門牌號碼不變，沿線約有8000多位民眾需要辦理身分證的換證。
民政局表示，因為統一路名攸關民眾權益，希望聽取沿線切身相關的居民意見，近期會發放民意的問卷調查，若調查後能獲同數民意支持，會再召開更名會議同時辦理公告，最快明年可以完成統一路名作業。
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