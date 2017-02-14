東琉旅服中心還沒成夜色新景點…屏東縣府擬和得標商解約

2017-02-14 23:25

〔記者陳彥廷／東港報導〕擔負東港小琉球交通船疏運的東港碼頭，1樓候船室已正式營運逾1年，但原本規畫由全家超商得標的1、2樓商業空間，至今仍因硬體問題致賣店難以進駐，由於又再拖「過年」，日前縣長潘孟安已要求城鄉處主動解約，希望這個空間能獲得更好運用。

東港碼頭是目前往返小琉球唯一航線，但舊候船室老舊空間不足，加上遊客如織、人車動線在朝隆路塞成一片，屏縣府102年底斥資5千萬元整建東琉旅遊服務中心暨候船碼頭，去年1月趕在春節前售船票，當時預計商業空間將打造為東港溪畔夜景休憩點。

原定皆在室內的1、2樓商業空間共約247平方公尺，當時希望1樓將以快速方便的餐飲、在地伴手禮為主，2樓則打造成休憩餐飲空間，後來也由全家便利商店得標，可經營5年並視績效再優先承包2年，每年則繳交權利金及租金約84萬元予縣府，但在地人盼了盼的新夜間去處，至今仍毫無動靜。

2樓空間因未營業又未控管致出入複雜，一度淪三不管地帶惹議，據了解，原規畫1樓的賣店，因船運業者認為將嚴重影響候船動線及空間，經縣府請全家評估是否能在中庭半露天空間營業，卻又因存補貨及生鮮保存不易，全家評估後也認為該公司不具為業主新建隔間進駐案例，兩相協調未果致無法合議才延宕至今，也形成2樓雖擁完整方正空間，但卻受制1樓的而從未營業的特殊情形。

縣府城鄉處表示，旅服中心核心功能仍以交通為主，在考量疏運動線、交通安全等，評估候船室難以再擠入店鋪空間，與全家協議移出至半露天空間也未果，目前已發文通知全家解約，兩造會再針對此合約的縣府方的違約金商討。