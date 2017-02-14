快訊明華園愛的波麗路台中登場
東琉旅服中心還沒成夜色新景點…屏東縣府擬和得標商解約
2017-02-14 23:25
〔記者陳彥廷／東港報導〕擔負東港小琉球交通船疏運的東港碼頭，1樓候船室已正式營運逾1年，但原本規畫由全家超商得標的1、2樓商業空間，至今仍因硬體問題致賣店難以進駐，由於又再拖「過年」，日前縣長潘孟安已要求城鄉處主動解約，希望這個空間能獲得更好運用。
東港碼頭是目前往返小琉球唯一航線，但舊候船室老舊空間不足，加上遊客如織、人車動線在朝隆路塞成一片，屏縣府102年底斥資5千萬元整建東琉旅遊服務中心暨候船碼頭，去年1月趕在春節前售船票，當時預計商業空間將打造為東港溪畔夜景休憩點。
原定皆在室內的1、2樓商業空間共約247平方公尺，當時希望1樓將以快速方便的餐飲、在地伴手禮為主，2樓則打造成休憩餐飲空間，後來也由全家便利商店得標，可經營5年並視績效再優先承包2年，每年則繳交權利金及租金約84萬元予縣府，但在地人盼了盼的新夜間去處，至今仍毫無動靜。
2樓空間因未營業又未控管致出入複雜，一度淪三不管地帶惹議，據了解，原規畫1樓的賣店，因船運業者認為將嚴重影響候船動線及空間，經縣府請全家評估是否能在中庭半露天空間營業，卻又因存補貨及生鮮保存不易，全家評估後也認為該公司不具為業主新建隔間進駐案例，兩相協調未果致無法合議才延宕至今，也形成2樓雖擁完整方正空間，但卻受制1樓的而從未營業的特殊情形。
縣府城鄉處表示，旅服中心核心功能仍以交通為主，在考量疏運動線、交通安全等，評估候船室難以再擠入店鋪空間，與全家協議移出至半露天空間也未果，目前已發文通知全家解約，兩造會再針對此合約的縣府方的違約金商討。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 金正男遭女特工「蓋布袋」 送醫途中身亡
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 20年前丟手榴彈犯案 角頭染毒被逮
- 晶心下月上市 今年營收估增逾30%
- 偷教會東西…先求土地公保庇
- 東部魯蛇扳倒強權》爛「尼」扶上牆 甜瓜拔刺止噓聲
- 妹神會歌神迸1句話 張學友愣10秒
- 北投老旅館大改造 時尚風吸客
- 竹市南港賞鳥區 打造步道、景觀台
- 國道33死遊覽車禍 2倖存者逃死劫的原因是...
- 北加州水壩恐決堤 20萬人逃命
- 石門水庫再探底 蓄水率降到6成1
- 年改重中之重 「整個立院都要動起來」
- 打造兒童故事屋 里長姨嘛愛說
- 金門大橋 可望2年後完工
- 《新聞辭典》佳樂水陸蟹廊道
- 市府補助輪狀病毒疫苗 醫師憂「虧本」
- 張震化身帥廚殺手 進軍柏林影展爭影帝
- 越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難
- 台紙董總鬥法 股臨會鬧雙胞
- 溫嵐遇恐怖求愛 頻接無聲電話
- 威力彩頭獎 9.5億1注獨得
- 小摩：美元兌日圓仍將跌破100大關
- 按摩女見警 急吞精液衛生紙
- 亞企吹投資美 被虧有川普影子
- 女子從6樓頂跳下 倒在2樓雨棚
- 業成去年EPS挑戰7元 宸鴻恐虧損
- 頭份改善亂停 明起劃設機車格
- 草屯富林路拓寬 預計6月底完成協議價購
- 台灣名品展西進 1年9場剩2場
- 又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強
- Fed主席葉倫：若經濟維持現有力道 有必要加速升息
- 救市長民調？ 柯媽致電里長拜年
- 明載釣魚台是領土 日修訂學習指導要領
- Lara遠赴澳洲療心傷 最遺憾失約母親這件事
- 【極短篇】 林新惠／減
- 中國萬達集團 有意併德國郵政銀行
- 遭灌硫酸毒殺 老松救不活
- 台師大翡洛嘉鋼琴藝術節 搭建國際交流平台
- 歐洲大選年 法德荷義變數多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：東琉旅服中心還沒成夜色新景點…屏東縣府擬和得標商解約
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分