新板特區天燈飯店 6月中試營運

2017-02-14 22:48

〔記者何玉華／新北報導〕新板特區被稱為「天燈飯店」的板橋凱撒飯店群，6月中試營運，將有3個品牌提供1137個房間，縣民大道旁的主樓體，32樓將仿新加坡金沙酒店打造露天的無邊際泳池，除了提供在地就業機會，也將成為重要地標。

板橋凱薩飯店群是新北市政府的新板橋車站特定區國際觀光旅館BOT案，凱撒副總裁武祥生表示，6月中試營運的3間飯店，一間是媲美台北市五星級飯店的凱薩旗艦店，一間是國際連鎖飯店，兩間都位於縣民大道旁，另外在中山路側，是鎖定年輕族群、強調「潮」設計的「趣淘漫旅」。

武祥生說，新北市有豐富的觀光資源，卻缺乏代表性的五星級飯店，新板特區的3間飯店將成為代表性的地標，還有堪稱新北最大規模的兩百桌宴會廳，以及32樓的無邊際游泳池，提供瞭望新北的視野。

凱薩除了板橋3店，台北市萬華、內湖、中崙三館也將營運，目前正積極招兵買馬，14日在新北市政府徵才，提供650個基層及中高階主管職缺，根據勞工局統計，共有662人次參加、遞送464份履歷，預計錄用274人次，媒合率59％，相當不錯。