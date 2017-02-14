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港鐵縱火案 台籍女老師情況好轉
2017-02-14 23:15
〔即時新聞／綜合報導〕上週在香港地鐵縱火案中受傷的台籍女子張欣茹，今天傳出傷勢好轉，病況從「危殆」轉為「嚴重」，不過仍在香港醫院的加護病房接受治療。
香港地鐵縱火案造成19人受傷，其中1名重傷者是彰化中州科技大學觀光與休閒管理系助理兼講師張欣茹，她的手腳和臉部二級燒傷，事發後送往香港伊利沙伯醫院救治，情況一直處於「危殆」。港媒報導，今天下午張欣茹的傷勢已從危殆好轉為「嚴重」。
香港社會福利署日前協助張欣茹提出醫療費用豁免的申請，伊利沙伯醫院今天表示接納社會福利署建議，批准豁免申請。張欣茹的家屬可免負擔每天約台幣9萬元的醫療費用。
港鐵縱火案的傷者目前有7人住院，傷勢情況各異，其中2人穩定，張欣茹等4人嚴重，僅縱火嫌犯張錦輝1人仍處於「危殆」等級。
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