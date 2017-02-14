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國5遊覽車翻覆 「張老師」啟動1980安心諮詢專線
2017-02-14 22:31
〔記者陳炳宏／台北報導〕針對0213國五車禍，救國團表示，「張老師」中心1980輔導專線的服務全員待命，同時更配合台北市政府社會局啟動男士成長家庭服務中心--「城男舊事心驛站」，提供免費心理諮詢及社區安心服務，希望能消除男性不知道怎麼說或講了沒有用的迷思，能更貼近不同性別的心理健康需求，發揮關懷陪伴的功能。
台北「張老師」中心總幹事涂喜敏呼籲，「勇敢求助是健康的行為」，特別針對行業中強調堅強及勇敢如警察、軍人或消防人員。若您身旁出現急需關心的朋友，也請主動關懷對方，主動的關懷、溫暖的陪伴、勇敢的求助、適時的轉介。
「張老師」基金會也提出呼籲，期盼民眾「關心身邊的人」，發現親友有異狀時，請多主動關心他們，幫忙他們求助度過難關；「減少觀看讓人不安的畫面」；「找到讓自己安定的方法」，為自己做一些事情，讓自己能處在輕鬆的狀態，保持良好的休息與睡眠，讓心神恢復。
此外，民眾也要了解相關的資源管道，尋找相關的支持系統，全台各地「張老師」提供有1980輔導專線，此外，求助專業，透過談話加以判別，是否還需要更多的後續協助。
「城男舊事心驛站」 服務時間：週二至週六，預約諮詢電話：（02）2715-1970。FB粉絲專頁。
「張老師」基金會，AM9:00-PM9:00，1980輔導專線，中華電信用戶可以免費撥。
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