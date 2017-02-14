陪伴罹難者家屬 專家：無聲勝有聲

2017-02-14 21:36

〔記者陳炳宏／台北報導〕在0213國道五車禍發生後，許多罹難者家屬失去至親，這時候周遭的人要怎安慰他們呢？中華民國社工師聯合會秘書長何振宇表示，多數罹難者的家人應該都還在否認、驚恐、或是氣憤的氣氛當中，所有的協助都比不上真正陪伴，無聲勝有聲的陪伴有時候是最穩定的力量。

何振宇說，不要提供無謂的意見，或是提供自以為旁人應該可以理解的意見，這時候給予無聲的陪伴與支持，應該是最簡單也是最重要且最難的一件事。

何振宇分析說，事件剛發生時，家屬應該還沒辦法接受，做太多都不好，等過三、五天甚至一週後，家屬陸續有能力整頓心情、想要討論一些務實的後續處理事情時，才能聽得進別人理性的意見，現在所有旁人的話，他們只能夠聽到片段、或零碎的。

多年國內外救災經驗的慈濟志工羅美珠表示，看到這樣的事件雖然很想幫家屬多做一點，但這時候有的家屬傷心過度，也無從安慰，需要的只是有人在旁邊默默的陪伴，流淚時遞上面紙，或是只要一句話需不需要喝水、需不需要用餐，知道身旁隨時有人陪伴，這就夠了，因為站在同理心，這時候要他不要哭，幾乎是不可能的。

羅美珠說，在旁邊陪伴時，看到他們哭，要讓他們心情有所宣洩，可以拍拍肩膀說，哭沒有關係，如果能有機會讓他們可以幫別人做一些很簡單的事，將可讓他們更快走出來。

羅美珠說，這次意外有許多家屬有親戚陪伴關懷，我們也會鼓勵他們，彼此心要連在一起，互相鼓勵是非常重要的。

慈濟志工謝霜玉也表示，如果家屬肯談，就讓他們去抒發心情、抱怨等，不然就，讓他們感受到隨時有個依靠就好了。

謝霜玉也提醒，陪伴家屬的人，不要用自己的想法去跟家屬互動，例如用佛家因果關係、茹素念佛或是其他宗教觀念去建議，除非確定對方的宗教，不然最好的陪伴就是默默的祝福，交談中確定他的需求，盡量滿足。

謝霜玉說，家屬現在應該忙著引魂、及其他法事，陪伴外社工也會協助留下資料，往後再追蹤提供其他協助。