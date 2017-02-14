陪伴罹難者家屬 專家：無聲勝有聲
〔記者陳炳宏／台北報導〕在0213國道五車禍發生後，許多罹難者家屬失去至親，這時候周遭的人要怎安慰他們呢？中華民國社工師聯合會秘書長何振宇表示，多數罹難者的家人應該都還在否認、驚恐、或是氣憤的氣氛當中，所有的協助都比不上真正陪伴，無聲勝有聲的陪伴有時候是最穩定的力量。
何振宇說，不要提供無謂的意見，或是提供自以為旁人應該可以理解的意見，這時候給予無聲的陪伴與支持，應該是最簡單也是最重要且最難的一件事。
何振宇分析說，事件剛發生時，家屬應該還沒辦法接受，做太多都不好，等過三、五天甚至一週後，家屬陸續有能力整頓心情、想要討論一些務實的後續處理事情時，才能聽得進別人理性的意見，現在所有旁人的話，他們只能夠聽到片段、或零碎的。
多年國內外救災經驗的慈濟志工羅美珠表示，看到這樣的事件雖然很想幫家屬多做一點，但這時候有的家屬傷心過度，也無從安慰，需要的只是有人在旁邊默默的陪伴，流淚時遞上面紙，或是只要一句話需不需要喝水、需不需要用餐，知道身旁隨時有人陪伴，這就夠了，因為站在同理心，這時候要他不要哭，幾乎是不可能的。
羅美珠說，在旁邊陪伴時，看到他們哭，要讓他們心情有所宣洩，可以拍拍肩膀說，哭沒有關係，如果能有機會讓他們可以幫別人做一些很簡單的事，將可讓他們更快走出來。
羅美珠說，這次意外有許多家屬有親戚陪伴關懷，我們也會鼓勵他們，彼此心要連在一起，互相鼓勵是非常重要的。
慈濟志工謝霜玉也表示，如果家屬肯談，就讓他們去抒發心情、抱怨等，不然就，讓他們感受到隨時有個依靠就好了。
謝霜玉也提醒，陪伴家屬的人，不要用自己的想法去跟家屬互動，例如用佛家因果關係、茹素念佛或是其他宗教觀念去建議，除非確定對方的宗教，不然最好的陪伴就是默默的祝福，交談中確定他的需求，盡量滿足。
謝霜玉說，家屬現在應該忙著引魂、及其他法事，陪伴外社工也會協助留下資料，往後再追蹤提供其他協助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 7年前接下預報中心主任 鄭明典自爆緣由...
- 防檢局官員遭爆開會僅4小時 隔天跑去吃活魚、騎馬
- 嘉義清晨僅11.2度 週五前各地可望好天氣
- 南市登革熱誓師大會口號八股 遭賴神打槍
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 池昌旭新片票房開紅盤 311登台會粉絲
- 浪漫老公送巧克力示愛 太太保存33年
- 妹帶父母出遊3人同亡 親友憂心獨留家中兄長
- 45年的六福客棧要都更或改裝 上半年決定
- 抵觸伊斯蘭教 巴基斯坦禁止西洋情人節
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 天梭寶環輕巧抗磁 錶襯高規格
- 司機超時工作？旅行總會：上班16天不等於開車16天
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 遊覽車翻覆32死 蝶戀花董座：賞櫻團全面取消
- 30國佳麗 體驗宜市情人隧道
- 遊覽車國道翻覆32死 歷年遊覽車重大事故回顧
- 台紙董總鬥法 股臨會鬧雙胞
- 一家毒蟲成窟 警長踹門一網打盡
- 韓女性侵案》色運將移審否認指侵 法官裁定羈押
- 情人幻想女神 周曉涵情人節這樣過………
- 國道翻車事故 仍有5人身分待確認
- 新學期試辦 4國中小延後到校
- 美國神經權威闖紅燈遭撞死 司機有罪
- 愛上說故事 萬里圖館夫妻檔講了10年
- 國五翻車查有無車機故障 檢警急調同款車比對
- 「和歐巴做吧」 韓高中饒舌歌手約砲未成年 議員父代道歉挨轟
- 賞櫻團車頂削掉 斷肢滿地 宛如煉獄
- 賞櫻之旅遇死劫！恩愛夫妻生死兩隔
- 全票25元變40元 高市渡輪投現3月漲價
- 募二手玩具 屏市物流中心開張
- 老人日照中心 彰縣2鄉場地碰壁
- 宏達電 去年每股虧損12.81元
- 泰坦閉關躲情人 幻想和EXID跑趴
- 被爆鐵絲綁椅背... 網友起底蝶戀花不良紀錄
- 國道翻覆意外32死 出事遊覽車車頂被「斬首」
- 2017台北書展閉幕 明年主題國以色列
- 華南金：台商資金回籠 台股今年上看1萬200點
- 盼了解駕駛是否疲勞駕駛 林全等政院高層會商
- 勞檢上門無人應 蝶戀花網路負評多
- 自由廣場》評「不待命、直接射擊」空拍機
- 友力運通公司遊覽車翻覆 16輛同型車限制出車
- 國5遊覽車翻覆與陽明山大車禍 都是車頂掀蓋釀禍
標題：陪伴罹難者家屬 專家：無聲勝有聲
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email