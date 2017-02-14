快訊明華園愛的波麗路台中登場
減少疲勞駕駛 豐原客運調整武陵賞櫻專車班表
2017-02-14 21:32
〔記者歐素美／台中報導〕蝶戀花賞櫻專車在國道發生重大意外，造成卅多人死亡，傳出可能是司機疲勞駕駛所致，豐原客運為減少司機疲勞駕駛，加上梨山地區早晚溫差大，基於安全，今天下午公告從梨山發車的「武陵櫻花季」賞櫻專車發車及收班時間延後半小時及提前20分鐘，讓司機可以多50分鐘的休息時間，以減少意外發生。
豐原客運經理羅乙琪說，武陵櫻花季加開賞花專車，每天從梨山到武陵來回各6個班次，原車去原車回，原本為梨山6點半、7點、9點、9點半、下午12點半、下午1點去，回程為11點到下午5點50分共6班，明天起則改為7點、9點半及下午1點發車；回程為11點半、下午2點半及5點半，同時段皆發兩班車，車班並未減少。
羅乙琪表示，早班車延後半小時到7點，回程末班車則提前20分鐘到下午5點半收班，駕駛就可以不用那麼早出門，還可以早一點回家，班次之間的休息時間也比較長，雖然公司平常調派駕駛員即合乎勞動規定，但開山路真的很辛苦，而且梨山地區早晚溫差大，豐客今晚已開始販售明天的車票，明天起駕駛可以獲得更好的休息，遊客也更安全。
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