八通關探勘隊卓溪出發 紀錄布農族先人軌跡

卓溪鄉中正部落頭目林水源以布農族傳統儀式，將豬肉串高舉往山的方向祝禱，祈求探勘隊伍一路平安。（記者花孟璟攝）

2017-02-14 21:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「祖靈正在等我們回去」！玉山國家公園轄內過去為布農族傳統領域，花蓮卓溪鄉的布農族人組12人踏勘隊，今天由八通關越嶺道路東端的南安出發，預計10天徒步走完125公里的越嶺道路出南投東埔，沿途拜訪舊社遺址、紀念碑，紀錄布農族先人軌跡。

卓溪鄉布農族人以巒社群為主，去年才舉辦「大分事件」100周年紀念系列活動，前進大分事件發生地辦理祭典，今天則出發展開長達10天的八通關越嶺步道的踏勘行動。

在南安部落合唱團的祈福歌聲中，探勘隊在八通關越嶺道路南安入口處舉辦簡單的祈福儀式，除了中正部落頭目林水源準備豬肉、米酒，以傳統儀式祈福、希望祖先保佑全程平安，探勘隊員也一一以手指蘸酒撒向地面，對山靈祖先表達敬意。

卓溪鄉長呂必賢說，今天布農族人「重返玉山入口」，希望緬懷祖先的開拓歷史，12人隊由爬遍台灣高山的資深嚮導高螢山擔任總領隊，包括玉管處巡山員高忠義、布農族作家趙聰義（Salilan Takisvilainan）以及多位高山協作員，返回祖居地進行影像、文字紀錄，希望為這條八通關越嶺道路寫下屬於布農族的史觀。

26歲最年輕的隊員邱楷育說，第一次走八通關全段就能跟著老人家一起走，特別期待，他會好好跟著老人學習、傳承布農文化；隊中最資深的協作55歲高新興，八通關越嶺道全段走完5次，他說，雖然走過好多次，但每次走這段路心情都很激動「感覺爺爺、祖靈正在等候我們」，一路上的歷史故事「寫幾百本都寫不完」，沿線他們會勘查舊社、有3個晚上須露宿，比較擔心的是會下雪。

隨團的玉管處巡山員高忠義說，目前僅大分到托馬斯路況較差，都是坍方崩壁，隊員須冒險通過峭壁，這次隊伍也希望探勘出好走的路，以利後續登山、遊客通行。