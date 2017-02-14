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情人節結束單身 桃市108對登記結婚

許哲堯與郭雅菁是彼此人生、事業上的伴侶，選在浪漫的情人節互許終身。（八德戶政提供）

2017-02-14  21:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］西洋情人節怎麼慶祝？桃園市有108對辦理結婚登記，最特別的是，中壢戶政受理一對男同性伴侶註記，雖然目前法令並未開放同性結婚，戶政工作人員都給予無限祝福。

桃園市13個戶政事務所，以桃園區26對最多，中壢區23對、龍潭區11對，其中，八德戶政為新人設置結婚登記專櫃，並準備巧克力、喜糖祝福新人，選在這天登記的30歲詹子緯及33歲詹韻琦，高中時期因工作認識，後因男方追求從去年開始交往，兩人決定在情人節登記結婚，邁入人生另一個階段，女方與婆婆過去還是同事，男方表示，決定結婚後各方面都變得很順遂，女方笑稱是因自己有旺夫運，兩人已有愛的結晶。

37歲許哲堯與郭雅菁從高中時期就交往，認識長達22年，期間因唸大學及男方當兵、出國唸書等因素分手兩次，7年前兩人再度交往並認定彼此，同樣選在情人節互許終生，男方表示，兩人在元智大學附近經營滷味攤，除了是人生伴侶，也是事業上的好夥伴。

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  • 30歲詹子緯及33歲詹韻琦，選在情人節到八德戶政登記結婚。（八德戶政提供）

    30歲詹子緯及33歲詹韻琦，選在情人節到八德戶政登記結婚。（八德戶政提供）

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