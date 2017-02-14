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新北金手獎學生發光發熱 市府選送赴海外研習

座談會上分享技能競賽準備過程的獲獎學生們，各有不同專長、各懷不同夢想。左起：陳韋翔、呂瑞風、莊竣傑、林哲宇、李珮瑜、易聖博。（記者李雅雯攝）

2017-02-14  21:36

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府教育局今天在三重商工舉辦「市長與技優獲獎學生座談會」，現場邀請6位來自不同領域、不同學校、不同專長的技能競賽獲獎學生闡述準備比賽的練習過程，學生侃侃而談如何專注投入其中，甚至笑稱自己「快要沒有朋友了」、「我幫機器取名字，還開始和機器講話了」，全程幽默開朗大方的對談，博得滿堂彩。

座談會上6位獲獎學生和新北市長朱立倫同坐在台前沙發區。穀保家商陳韋翔在全國高級中等學校學生技藝競賽中，榮獲烘焙職種第一名，為了參加比賽，他花了近一年在培訓選手各項訓練課程上，每天花上16個小時練習技術，有時甚至在校練習太晚，而錯過搭車回家時間。陳韋翔確定自己對烘焙的喜愛，直說未來會繼續在這條路上加油，朱立倫問了他「你這麼帥，要是影視圈有人找你去拍戲，會去嗎」，陳韋翔靦腆地答「可以啊」，朱立倫說，「唉唷，這樣就轉行了」，陳韋翔接「可以演廚師」，兩人逗趣對話惹得現場大笑。

三重商工林哲宇專長汽車修護，他分享經驗時說，競賽前兩個月集訓生活，幾乎沒有喘息時間，大部分時間都是對著機器，沒有人可以說話，「後來我幫機器取了名字，還開始和他說話」，說到這邊，會場已是一陣笑聲。林哲宇接著說，儘管準備比賽過程是寂寞的，幸好結果是欣慰的，未來會繼續為自己有興趣的事情努力。

朱立倫和學生對談過程活潑、輕鬆，也給了學生許多勉勵。朱立倫強調，新北市府鼓勵、支持學生在各式技能比賽中獲得好成績，另也將選送獲獎學生赴海外企業做實習、見習、研習，提升專業技能。

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  • 教育局今天舉辦「市長與技優獲獎學生座談會」，技優獲獎學生現場分享準備比賽的過程。（記者李雅雯攝）

    教育局今天舉辦「市長與技優獲獎學生座談會」，技優獲獎學生現場分享準備比賽的過程。（記者李雅雯攝）

  • 教育局今天舉辦「市長與技優獲獎學生座談會」，技優獲獎學生現場分享準備比賽的過程，新北市長朱立倫強調市府支持技職教育各項資源，將選送優秀學生赴海外研習。（記者李雅雯攝）

    教育局今天舉辦「市長與技優獲獎學生座談會」，技優獲獎學生現場分享準備比賽的過程，新北市長朱立倫強調市府支持技職教育各項資源，將選送優秀學生赴海外研習。（記者李雅雯攝）

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相關關鍵字： 座談會 技藝競賽 海外研習 獲獎 發光發熱 金手獎
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標題：新北金手獎學生發光發熱 市府選送赴海外研習


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