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觀光局發函勒令蝶戀花旅行社立即停業

2017-02-14  20:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部觀光局今日派員親自前往蝶戀花旅行社，依照消保法第36條、38條，將勒令停業函交給公司負責人，要求立即停止旅行業務，包含出團、刊登廣告、接受報名等；觀光局表示，出了這麼大的事情，公司應專注在死者、傷者後續處理，及撫卹、保險、就醫等善後工作，未來業者善後完畢，還需提報旅遊行程風險評估等改善計畫給觀光局，經過審核後才會決定是否讓業者恢復營業。

觀光局表示，每種行程都有危險係數，每個旅遊行程設計時，一定都有做過風險評估，大到出國是否遇到恐攻，小至國旅下雨天替代方案；不過以往都是業者公司內評估即可，不需要報給交通部。

觀光局表示，今天是因為發生這重大傷亡事故，尤其這個行程又是早出晚歸、天天出發，還有駕駛是否足夠等課題，才覺得有必要要求旅行社提報風險評估給觀光局。

另外，關於部長今日提到要檢視旅遊行程，包含早出晚歸及特別便宜的商品，觀光局表示，因為旅遊商品的數量實在太多，今日也已發函給旅行業各公會、協會及品保協會，要求幫忙清查所管業者的旅遊商品是否有上述情況，並要求在接到公文的7日內回報給觀光局。

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  • 蝶戀花旅行社外觀。（記者劉信德攝）

    蝶戀花旅行社外觀。（記者劉信德攝）

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