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明各地氣溫再回升1~3度 留意日夜溫差大
2017-02-14 20:43
明天全台多為舒適好天氣，但早晚偏涼，需留意日夜溫差。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕再回暖！明天（15日）各地天氣穩定，僅東半部有零星陣雨機率；因風向轉為偏東，各地氣溫也將再回升1至3度，西半部白天高溫可望來到24至26度。
中央氣象局指出，明天風向逐漸轉為偏東，各地高低溫將再回升1至3度，天氣較今天更溫暖舒適，不過各地早晚仍有涼意，嘉義以北到苗栗一帶低溫約10至13度，其他地區低溫約14至15度，民眾仍須留意日夜溫差。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，明天至17日受大陸變性氣團影響，氣溫逐漸回升，北台灣高溫約24度，週四、五還會升高至25至26度；中台灣也都可回升至25至26度，不過早晚仍偏涼，中部地區晨間亦有輻射霧發生可能。
此外，吳德榮指出，18日天氣將「乍暖還寒」，有春天「孩兒面」的特徵，冷空氣雖然不強，但冷暖的變化「頻率快、週期短」，19日上下午又會回迅速回暖，預計21日還會有一股東北風南下，才會再稍微轉涼。
空氣品質方面，明天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
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