趁燈會敲竹槓？ 計程車資500元變2700元

2017-02-14 20:02

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林台灣燈會吸引許多人潮，有民眾從虎尾搭計程車到斗六，原本單趟車資約500元、竟變成算人頭每人500元，5人花了車資2700元。

家住斗六的許姓男子11日下午邀媽媽及媽媽的友人一行5人，從斗六搭接駁車到虎尾台灣燈會主燈區賞花燈，原本想去看總統蔡英文開燈，結果塞車從斗六到燈會現場坐了2個多小時，8點多才抵達，怕坐不上接駁車，逛一個多小時即匆忙離開，沒想到等待接駁車的人已大排長龍。

許男表示，等了半個多小時等車人潮都沒減少，一行人步行到高鐵雲林站外想搭計程車，計程車招呼站前有3、40人在排隊，等了20多分鐘一輛計程車也沒看到，走到一旁巷道看到有計程車，上前詢問司機說一人500元。

許男說，算一下5人要2500元，實在太貴，不過因有年邁長輩、加上寒流來襲天氣很冷，只好忍痛坐上車，但司機堅持要坐滿6人才要開車，後來又多給200元，司機才開車。

許男指出，司機自稱是台中來的，但沿路都行駛產業道路，不到半小時即到斗六，外地車怎麼會對小路如此熟悉？

聽到有計程車司機亂喊價，縣內計程車司機覺得太離譜，還有人指責這樣行為已破壞雲林人形象。

高鐵公司表示，雲林站合約計程車都是跳表收費，若有違規者，民眾可以登記車號向高鐵檢舉，許男搭車位置並非合約計程車，多數是一般計巡迴計程車。

雲林縣府工務處強調，縣內計程車依規定要跳表收費，該司機行為已明顯違規，呼籲民眾發現類似情況可向縣府檢舉，燈會期間也會加強稽查。