醫師：一天喝2罐啤酒 連喝2年可能傷肝
2017-02-14 19:47
〔記者王俊忠／台南報導〕郭綜合醫院醫師指出，男性平均一天喝30克酒精、女性20克，連續喝兩年可能會傷肝；換算如一天喝2罐啤酒（一罐330ML），連續喝2年會出問題，以此提醒民眾避免喝酒；而GOT、GPT指數異常，只反映出肝細胞受損，肝功能問題須進一步接受檢查。
郭綜合醫院肝膽胃腸內科主治醫師黃文威表示，一般來說，影響肝功能的因素有酒、藥、病毒性肝炎、脂肪肝與體重過重、危險性行為等。
以酒來說，男性平均一天30公克酒精、女生20公克，連續喝2年有機會損傷肝，以台啤為例，男性約每天喝兩罐（一罐330ML）；紅標米酒約1/5瓶；白蘭地或威士忌約1/8瓶；金門高粱約1/12瓶，一天如此之量，連喝2年都可能會傷肝，酒對肝的負面影響不容小覷。
許多民眾常拿健檢表上的GOT、GPT指數異常就告訴醫師肝功能異常，黃文威說明，GOT、GPT這兩個指數其實代表的是肝細胞受損程度，正確來說是肝指數異常，並非等同肝功能異常，有這兩指數資料，醫師還須進一步檢查，才能確知是肝的那方面功能出問題。
此外，熬夜對肝功能的影響？黃醫師強調，有肝疾病者若加上熬夜是可能加劇病情或影響復原，維持良好生活作息與飲食、運動習慣是很重要的！
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