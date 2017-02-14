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防止違反學術倫理案再發生 科技部端3措施
2017-02-14 20:51
〔記者吳柏緯／台北報導〕為支持學研界投入研究，科技部除持續優化各項學術補助措施外，同時也建構補助單位與執行機構的完善學術倫理內控及管理機制，將端出3項解決方案：設立學術倫理辦公室、要求訂立學術規範與強化罰則
科技部表示「學術倫理辦公室」，參考國際經驗及國內經驗，處理學術倫理政策、學術倫理教育、諮詢、輔導、案件。
近期因為多項學術倫理案件，再度喚起民眾對於學術倫理的重視，因此科技部也發函通知各執行機關，在106年12月1日前完成「訂定學術倫理管理及自律規範」、「指定或成立學術倫理管理專責單位」、「建立學術倫理教育機制」及「訂定學術倫理案件處理標準作業流程」等4項規範，並報科技部備查，若未依規定擬定的機構，未來申請科技部計畫時將不被受理。
至於違反學術倫理案件的處分，若透過部內調查，確認執行機構有重大管理疏失，將追回部分或全部補助經費；另就研究人員違反學術倫理行為者，也將增列撤銷所獲獎項的處分。
對於外界關切國立臺灣大學教授郭明良的論文涉違反學術倫理案，除要求台大提供相關資料外，同步組成獨立學術倫理調查委員會，進行比對分析與相關論文的查證，目前已完成4次審查會議，待學術倫理審議會審議結果出爐後，將會對外說明。
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