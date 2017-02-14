小朋友的閩南語作業長這樣 你看得懂幾成？

網友將小朋友的閩南語作業照片，上傳到爆料公社尋求協助。（擷取自爆料公社）

2017-02-14 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都會說閩南語，甚至講起來比國語還溜，但你看得懂閩南語的羅馬拼音嗎？有網友在「爆料公社」貼上友人小朋友的閩南語作業，網友們看到落落長的羅馬字夾雜著重音音節，直呼「拷貝！我以為是俄文還是義大利文！」

一名網友在爆料公社貼文表示「朋友小孩的學校作業，說要把這篇羅馬拼音翻成台語

是要逼死誰？？？？有網友大大能翻的出來嗎……」附上的照片中，只見落落長的羅馬字母，一旁還有隻螃蟹的照片；網友友人絞盡腦汁，只勉強翻譯出「有一日天氣真好」，隨後就因過於複雜而放棄。

看過照片的網友直呼「比考英文還難……」、「超難的！如果要翻成中文已經很困難，還要變台語....」、「 靠。我台語白學了」、「好難看不懂」、「我懂台語…也會講台語，但是看不懂羅馬拼音啊！！！！」

但也有網友認真研讀翻譯出部分內文「我只看的懂前面，大概是：有一天天氣很好，有兩隻螃蟹說要去海邊散步兼七逃」、「標題是：來甲蟳阿」，更有厲害網友解答「真不行的話到長老教會找牧師教吧，他們都可以很快的說出來」、「用GOOLE翻譯可以念欸....越南文」。

也有網友分析「我記得我國小時，台語課有教台語發音的羅馬拼音，不會台語的同學好像都看羅馬拼音 老師會教；因為我會講台語，是不看羅馬拼音的，所以我不會」。

隨後也有厲害的網友將全文翻譯出來表示，「有一天天氣很好，兩隻蟳仔出門要去海邊散步七逃。孩子啊！媽媽說，你這樣走路不好看，走路就要直直走，不能走橫的。阿娘，拜託你先走給我看，順便教我。囝仔回說你若做得到，我就跟著你做，做好模樣是尚好的教育。」