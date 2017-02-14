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「養出」興趣 東水養殖科學生拿下技職金手獎
2017-02-14 20:24
〔記者陳彥廷／屏東報導〕佳冬養殖戶之子吳秉威，原本高中可填上屏東高中，但他承父親養殖衣缽，投入東港高級海事水產職業學校養殖科，這個學年度獲技職金手獎肯定，明天將代表學校向新春走訪的教育部長潘文忠介紹養殖，讓他直呼「好緊張！」。
「繁殖是養殖中的機密過程」，東水養殖科表示，從台灣石斑的魚苗行業仍能看出繁殖魚卵培養魚苗因難度高，是水產養殖商業機密，東水是台灣省內唯一學生親手繁殖水產的高職，現階段為土虱，讓學生獲繁殖實作經驗，水族也能世代傳承給學弟妹們繼續增產。
吳秉威因興趣及家族棄屏中念東水，吳秉威說，近年石斑價格下滑，養殖戶現在都以更細緻的養殖來呵護石斑，陪爸爸養石斑的大量實作經驗讓他獲益良多，有問題馬上就能請教老師，有時還和老師分享他真實見到的石斑病例，如石斑因體外黏膜或異物等，會用高速破浪方式甩脫或甚至磨擦水泥堤岸「止癢」，但反而造成更大的傷口等等病例，老師都笑稱是「教學相長」，他在拿到金手獎後也直接保送海洋大學，如願進入水產養殖系。
另金手獎第4名的劉旻軒則是高中前連大肚魚都不曾養過，但現在家中客廳反而成為她的「水族館」，她說，因熱愛動物投入養殖科，當時賽前用顯微鏡辨識藻類，還要勤練習用試劑分辨水質，解剖土虱的經驗更是讓她至今難以忘懷，獲金手獎令她喜出望外，也更堅定她的養殖路。
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