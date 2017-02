邪惡汪星人！ 竟將小刺蝟滾成「泥巴球」

2017-02-14 21:01

〔即時新聞/綜合報導〕英國有狗飼主近日將1顆「會呼吸的泥巴球」送到野生動物醫院,院方花了整整2天的時間,終於把這顆泥巴球洗乾淨,救出包覆在泥土中的小刺蝟;院方推測,小刺蝟是為了防備而蜷縮成球狀後,被調皮的狗狗滾成「泥巴球」。

綜合媒體報導,英國西薩塞克斯郡的野生動物醫院,4日收到了1顆狗飼主送來的「會呼吸的泥巴球」,狗主人表示自家的狗狗在後院不停翻滾、玩弄這顆球,自己撿起球後,發現泥巴球竟然有微弱的呼吸,趕忙將「泥巴球」送到野生動物醫院救治。

動物醫院試圖洗掉「泥巴球」外面的泥巴,花了許久才發現被包在裡面的是隻小刺蝟,不過小刺蝟情緒不穩,院方於是先將小刺蝟安置在烘乾機當中,隔天再繼續清洗小刺蝟身上的泥巴;最後花了整整2天的時間,小刺蝟身上的泥巴才被清乾淨。

動物醫院指出,沒看過刺蝟被泥巴搞成這樣,「天知道狗狗是怎麼辦到的」;動物醫院9日並上傳了泥巴球小刺蝟的影片,影片中只見乾乾淨淨的小刺蝟開心的四處探索,康復情況相當良好。而這段有趣的故事,也引起了網路瘋傳。

An update on our little star #hedgehog aka Cassius Clay he is doing really well, as you can see he is now up walking around eating well too! pic.twitter.com/S3m8p6y9Dn