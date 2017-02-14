| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

邪惡汪星人！ 竟將小刺蝟滾成「泥巴球」

英國狗主人發現自家的狗狗在後院不停翻滾、玩弄這顆球，撿起發現「會呼吸」而趕緊送醫。結果被包覆在其中的竟是隻小刺蝟，動物醫院推測，小刺蝟為了防備而蜷縮成球狀，竟被調皮的汪星人滾成「泥巴球」。（圖擷取自@brent.lodge.wildlife 臉書）

2017-02-14  21:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國有狗飼主近日將1顆「會呼吸的泥巴球」送到野生動物醫院，院方花了整整2天的時間，終於把這顆泥巴球洗乾淨，救出包覆在泥土中的小刺蝟；院方推測，小刺蝟是為了防備而蜷縮成球狀後，被調皮的狗狗滾成「泥巴球」。

綜合媒體報導，英國西薩塞克斯郡的野生動物醫院，4日收到了1顆狗飼主送來的「會呼吸的泥巴球」，狗主人表示自家的狗狗在後院不停翻滾、玩弄這顆球，自己撿起球後，發現泥巴球竟然有微弱的呼吸，趕忙將「泥巴球」送到野生動物醫院救治。

動物醫院試圖洗掉「泥巴球」外面的泥巴，花了許久才發現被包在裡面的是隻小刺蝟，不過小刺蝟情緒不穩，院方於是先將小刺蝟安置在烘乾機當中，隔天再繼續清洗小刺蝟身上的泥巴；最後花了整整2天的時間，小刺蝟身上的泥巴才被清乾淨。

動物醫院指出，沒看過刺蝟被泥巴搞成這樣，「天知道狗狗是怎麼辦到的」；動物醫院9日並上傳了泥巴球小刺蝟的影片，影片中只見乾乾淨淨的小刺蝟開心的四處探索，康復情況相當良好。而這段有趣的故事，也引起了網路瘋傳。

相關影音請見︰

英國動物醫院試圖洗掉「泥巴球」外面的泥巴，最後花了整整2天的時間，小刺蝟身上的泥巴才被清乾淨。（圖擷取自@brent.lodge.wildlife 臉書）

英國動物醫院指出，沒看過刺蝟被泥巴搞成這樣，「天知道狗狗是怎麼辦到的」，所幸小刺蝟的康復情況相當良好。（圖擷取自@brent.lodge.wildlife 臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 刺蝟 影片 搜奇 汪星人 泥巴 狗狗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：邪惡汪星人！ 竟將小刺蝟滾成「泥巴球」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.