邪惡汪星人！ 竟將小刺蝟滾成「泥巴球」
英國狗主人發現自家的狗狗在後院不停翻滾、玩弄這顆球，撿起發現「會呼吸」而趕緊送醫。結果被包覆在其中的竟是隻小刺蝟，動物醫院推測，小刺蝟為了防備而蜷縮成球狀，竟被調皮的汪星人滾成「泥巴球」。（圖擷取自@brent.lodge.wildlife 臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕英國有狗飼主近日將1顆「會呼吸的泥巴球」送到野生動物醫院，院方花了整整2天的時間，終於把這顆泥巴球洗乾淨，救出包覆在泥土中的小刺蝟；院方推測，小刺蝟是為了防備而蜷縮成球狀後，被調皮的狗狗滾成「泥巴球」。
綜合媒體報導，英國西薩塞克斯郡的野生動物醫院，4日收到了1顆狗飼主送來的「會呼吸的泥巴球」，狗主人表示自家的狗狗在後院不停翻滾、玩弄這顆球，自己撿起球後，發現泥巴球竟然有微弱的呼吸，趕忙將「泥巴球」送到野生動物醫院救治。
動物醫院試圖洗掉「泥巴球」外面的泥巴，花了許久才發現被包在裡面的是隻小刺蝟，不過小刺蝟情緒不穩，院方於是先將小刺蝟安置在烘乾機當中，隔天再繼續清洗小刺蝟身上的泥巴；最後花了整整2天的時間，小刺蝟身上的泥巴才被清乾淨。
動物醫院指出，沒看過刺蝟被泥巴搞成這樣，「天知道狗狗是怎麼辦到的」；動物醫院9日並上傳了泥巴球小刺蝟的影片，影片中只見乾乾淨淨的小刺蝟開心的四處探索，康復情況相當良好。而這段有趣的故事，也引起了網路瘋傳。
相關影音請見︰
An update on our little star #hedgehog aka Cassius Clay he is doing really well, as you can see he is now up walking around eating well too! pic.twitter.com/S3m8p6y9Dn— Brent Lodge Wildlife （@brentlodge） 2017年2月9日
英國動物醫院試圖洗掉「泥巴球」外面的泥巴，最後花了整整2天的時間，小刺蝟身上的泥巴才被清乾淨。（圖擷取自@brent.lodge.wildlife 臉書）
英國動物醫院指出，沒看過刺蝟被泥巴搞成這樣，「天知道狗狗是怎麼辦到的」，所幸小刺蝟的康復情況相當良好。（圖擷取自@brent.lodge.wildlife 臉書）
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標題：邪惡汪星人！ 竟將小刺蝟滾成「泥巴球」
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