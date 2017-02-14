花蓮爭原博館 評委點4劣勢盼縣府加強

花蓮縣政府選定秀林鄉已荒廢的東方夏威夷舊址作為爭取國立原住民博物館的地點。（記者王錦義攝）

2017-02-14 19:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕國立原住民博物館在馬政府時期原考慮落腳新北市，但花蓮立委蕭美琴認為脫離原鄉將失去原博館精神，新政府上台後決定重新選址，花蓮等全國8縣市摩拳擦掌全力爭取，選址評估委員今到花蓮勘查，評選委員對縣府提出的地點與構想大致肯定，但也提出缺乏公共運輸、藝術人文深度不夠等4項劣勢，希望縣府能強化博物館規劃的文化深度與高度。

選址評估小組由原民會副主委汪明輝擔任召集人，學者專家浦忠成、羅孝賢、李莎莉、林志興等人擔任評估委員，眾人先到預定基地秀林鄉水源村舊東方夏威夷勘查，隨後到縣府聽取簡報；評委認同花蓮位址景色絕佳、跨局處計畫整合等正向意見，但也提出沙婆礑溪河道是否會有變遷危及基地；未串連在地藝術文化資源、藝術人文深度與國際型博物館高度不夠；公共運輸不便捷；舊東方夏威夷為何結束收攤，是否會重演等問題。

縣長傅崐萁親自補充回應說，沙婆礑溪河道位址無遷變疑慮，後續也將整合在地藝術家，串聯在地文化特色，並新增公共運輸路線，強化民眾參訪便利性。傅崐萁強調，花蓮縣原住民人口最多、人口結構比例最高，縣境內各大民族融洽，207個原民部落，每年逾200場慶典，縣府尊重部落文化深根發展，持續培植文化、世代傳承，人文底蘊是最適合彰顯原民博物館的特色。

蕭美琴去年3月在立院質疑馬政府把原博館設在新北脫離原鄉，認為當初選址以都市人口多而直接排除花東地區是錯誤的，就像若把台灣歷史博物館設在東京，雖然東京人多，但嚴重弱化與土地、文化連結，新政府上任後重新選址，她希望基於觀光分流、均衡地方發展的考量讓原博館落腳花蓮，讓部落有強化歷史認同的機會、讓部落的年輕人有機會回到自己的土地，也是連結土地與文化情感的重要象徵。

「原住民博物館是花蓮的活水！」原民處長陳建村說，原住民博物館蓋在都會區，如同一把鹽巴撒向大海，花蓮除了原民人口最多，近代原住民族重大歷史事件多發生在花蓮，若能坐落在花蓮，促進文化產業蓬勃發展，為原住民文化注入活水，他也建請評估小組委員落實國家資源合理分配、尊重原住民主體性，謹慎考量花蓮作為原住民博物館的最佳位址。