這隻狗是教育部長的情人狗…

伴讀母狗狗EMMA今天在看到教育部長潘文忠時，主動地把前腳伸出來友善示好，被戲稱是「教育部長的情人狗。」（記者林曉雲攝）

2017-02-14 19:27

〔記者林曉雲／屏東報導〕今天是情人節，教育部長潘文忠今晚訪視屏東科技大學，屏東科大養了伴讀狗，伴讀母狗狗EMMA在看到潘文忠時，主動地把前腳伸出來友善示好，工作人員因此笑說：「（教育）部長找到情人了？」潘文忠回說：「這隻狗是情人狗。」但又笑稱：「被我太太看到還得了。」

屏東科大成立國內首座工作犬及寵物輸血中心，校長戴昌賢表示，該中心比照國外動物血液銀行建置，高標準保存狗血，未來希望擴及貓咪等動物，也有養伴讀狗陪伴學生讀書，也有導盲犬和導聾犬。

潘文忠進行訪視時，也和數隻伴讀狗、捐血狗互動，了解該輸血中心的運作情況。