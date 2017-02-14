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幸福救援！ 打火兄弟情人節客串結婚見證人

打火兄弟吳俊德（右一）和高健豪情人節客串結婚見證人。（記者蔡宗勳翻攝）

2017-02-14  19:32

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕一對新人趕在情人節結婚，但今天下午約4時許到嘉義縣民雄戶政事務所辦理登記結婚時，卻忘了找見證人，情急之下，跑到隔壁的民雄消防分隊「求援」，值班隊員吳俊德和高健豪立即展開「幸福救援」，當場簽署客串見證人，火速圓滿完成任務。

據了解，這對分別來自桃園市和高雄市的新人，因為在嘉義縣新港鄉中洋子工業區工作認識相戀，決定在情人節辦理結婚登記，但可能因時間匆促，沒有先找好見證人，差一點就無法如願在情人節完成證記。

吳俊德笑說，這對新人急中生智，找上紅色制服喜氣十足的消防隊員擔任現證人，留下新人著白色衣服、見證人著大紅衣服的有趣畫面。

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