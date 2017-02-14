3不＋2會 大里區工業及服務業普查所揭牌

2017-02-14 19:04

〔記者陳建志／台中報導〕5年一次的工業及服務業普查，即將在4月15日到6月15日進行，上次普查成績拿下全國第一名的大里區公所，今天率先舉行「大里區工業及服務業普查所」揭牌儀式。大里區長周崇琦表示，普查結果攸關政府擬定未來產經政策，強調普查過程將會秉持「3不＋2會」原則，希望全區1萬2千多家業者都能配合。

大里區長周崇琦表示，我國統計法規定，工業及服務業普查是每5年舉辦 1次的基本國勢調查，自民國43年首次舉辦，這次已是第13次辦理，目的是蒐集整體工業及服務業最新基本營運資料，呈現產業發展及變動趨勢，因關係未來經濟發展方向，希望此次普查的大里1萬2千多家業者都能配合。

市府主計處第4科長邵迺衡表示，此次普查將秉持「3不＋2會」原則，「3不」是不會洩漏廠商資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求提供帳戶或存摺，所提供資料更不會作為課稅依據；「2會」是指普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送致受訪戶（單位）函。

大里區長周崇琦並說，這次預計動員65人進行普查，民眾若對普查工作有疑問，可詢問區公所的「工業及服務業普查所」，普查所電話：24063979轉171。＃