南市登革熱誓師大會口號八股 遭賴神打槍

2017-02-14 18:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府今天下午在永華市政中心舉行2017登革熱誓師大會，主辦單位台南市衛生局特別安排「打擊登革熱—劍獅大戰天狗魔」布袋戲演出，隨後進行誓師，由市長賴清德帶領各局處長首長及中央相關單位代表一起誓師，不過衛生局提出的口號過於八股又沒亮點，賴清德當場修正，再帶領大家一起呼口號。

台南市106年登革熱新防疫目標設定為「使用創新科技打造一個智慧防疫城市」，因此司儀帶領大家喊「科技防疫！智慧城市！」，大家喊了3次後，司儀要繼續喊的時候，賴清德覺得不妥，當場修正為「科技防疫！全民參與！」他說，要有全民參與，防疫才能成功。

隨後，司儀修正口號後，由賴清德帶領大家再度高呼口號，希望去年防疫的成果，今年能繼續延續。

衛生局表示，去年台南市的本土登革熱病例僅有16例，其中，入夏以來只有2例，防疫成果有目共睹。