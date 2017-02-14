| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

南市登革熱誓師大會口號八股 遭賴神打槍

2017-02-14  18:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府今天下午在永華市政中心舉行2017登革熱誓師大會，主辦單位台南市衛生局特別安排「打擊登革熱—劍獅大戰天狗魔」布袋戲演出，隨後進行誓師，由市長賴清德帶領各局處長首長及中央相關單位代表一起誓師，不過衛生局提出的口號過於八股又沒亮點，賴清德當場修正，再帶領大家一起呼口號。

台南市106年登革熱新防疫目標設定為「使用創新科技打造一個智慧防疫城市」，因此司儀帶領大家喊「科技防疫！智慧城市！」，大家喊了3次後，司儀要繼續喊的時候，賴清德覺得不妥，當場修正為「科技防疫！全民參與！」他說，要有全民參與，防疫才能成功。

隨後，司儀修正口號後，由賴清德帶領大家再度高呼口號，希望去年防疫的成果，今年能繼續延續。

衛生局表示，去年台南市的本土登革熱病例僅有16例，其中，入夏以來只有2例，防疫成果有目共睹。

廣告
  • 台南市舉行2017登革熱誓師大會，由市長賴清德帶領大家一起呼口號，但賴清德覺得不妥，當場修正口號。（記者蔡文居攝）

    台南市舉行2017登革熱誓師大會，由市長賴清德帶領大家一起呼口號，但賴清德覺得不妥，當場修正口號。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南 登革熱 賴清德 賴神
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：南市登革熱誓師大會口號八股 遭賴神打槍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.