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電信雙雄相約取消4G吃到飽？ 公平會：月底齊退場就罰

2017-02-14  19:05

〔記者廖千瑩／台北報導〕針對中華電信與台灣大哥大接連放話，指可能在2月底取消699元4G上網吃到飽方案，公平會罕見再度發布新聞稿警告業者不要違法，為三個月來第二次；公平會主委黃美瑛受訪時強調，若業者都在2月底退場，公平會就開罰。

根據公平會掌握的訊息，中華電信預定2月底結束4G上網吃到飽優惠，並表示「希望」能如期退場，而台灣大哥大隨即公開表示該公司上網吃到飽資費在2月底退場機率相當高、很快就會下車。

公平會指出，業者此舉形同透過媒體釋放產業經營訊息，有意藉由公開喊話達成彼此間意思聯絡，形成外在市場上的一致性行為，若2月一起取消，可能違反聯合行為規定。

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  • 公平會委員主委黃美瑛強調，若4G上網吃到飽方案電信業者都在2月底退場，公平會就開罰。（資料照，記者方賓照攝）

    公平會委員主委黃美瑛強調，若4G上網吃到飽方案電信業者都在2月底退場，公平會就開罰。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 4G 4G上網 4G吃到飽 公平會
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