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遊覽車司機家屬 盼朱市長主持公道

2017-02-14  19:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕昨天發生遊覽車意外，造成33死、11傷，新北市長朱立倫今天下午五點到第二殯儀館探視死者家屬時，司機康育薰家屬悲痛地向朱立倫哭訴，要求主持公道，悲痛地說蝶戀花至今都沒有跟司機家屬聯絡過，更發現沒有保勞健保，「一個人的生命那麼不值嗎」、「我們都是人命！」

家屬說，康育薰每天都有在工作，但老闆卻說他有充分休息，他要請假都還不讓他請假，現在公司把責任推給往生的駕駛就好，「他能過說話？他能夠反駁嗎？」

朱立倫說，對於傷亡的市民都感到非常悲痛，中午已經探視過4位受傷的市民，希望醫院可以全力救治，對於其他往生的市民新北市府將會全力協助家屬，相關的賠償都會由新北市法制局也會安排義務律師幫忙。至於究責，他說交通部已經在調查當中，要給家屬一個清楚的事實真相。

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  • 朱立倫說，對於傷亡的市民都感到非常悲痛，中午已經探視過4位受傷的市民，希望醫院可以全力救治，對於其他往生的市民新北市府將會全力協助家屬。（記者鍾泓良攝）

    朱立倫說，對於傷亡的市民都感到非常悲痛，中午已經探視過4位受傷的市民，希望醫院可以全力救治，對於其他往生的市民新北市府將會全力協助家屬。（記者鍾泓良攝）

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