反對納骨塔復活 南投竹山官民發出怒吼

南投縣竹山鎮官民齊聚第１公墓萬善堂，強烈表達反對興建納骨塔的立場。（記者謝介裕攝）

2017-02-14 18:45

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮「竹霖園懷恩堂」納骨塔興建案，業者透過民事訴訟手段，企圖讓該案敗部復活，引發地方關切，今日鎮長黃丹怡等官民齊聚在第1公墓萬善堂，強烈表達反對興建納骨塔立場，縣府也允諾與地方站在同一陣線，並努力打贏該場官司。

位在竹山鎮第1公墓的「竹霖園懷恩堂」納骨塔興建案，在101年3月間縣府核准竹霖園公司申請後，曾引發民眾抗爭及向中央提出訴願後，縣府進一步測量調查，確定部分基地不符距聯外道路6公尺的殯葬管理條例規定，遂將該案予以撤銷。

不料，業者於104年10月間，依民事途徑狀告縣府及萬善堂爐主陳東成，主張依民法787條規定，萬善堂須忍讓通行權，引發竹山鎮民不滿，今日縣議員張志銘、蔡宜助、吳瑞芳及鎮長黃丹怡、代表會正副主席羅炘津、林賜學等人，與300多位民眾，齊聚萬善堂發出怒吼，並要縣府硬起來，且強調，縣府若缺乏財源，聘請律師的費用，竹山鎮民絕對願意樂捐幫忙。

張志銘、蔡宜助等人表示，竹山鎮目前已有4座納骨塔，光是公所在13公墓的納骨塔就有3萬5000個塔位，實無再建納骨塔的必要性。

縣府民政處副處長林志忠說，依法行政係縣府原則，更何況，第1公墓對外原本就有6公尺以上的道路供民眾進出，並無另闢新路的需要，下次出庭時也會充分表達出萬善堂不必拆除忍讓通行權的立場，以尋求法官認同，共為捍衛地方民眾權益努力。