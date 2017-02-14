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會考破百 南光中學國三學子誓師衝刺

2017-02-14  18:22

〔記者王涵平／台南報導〕南光中學今日舉辦「教育會考破百宣誓大會」活動，國三學子宣誓承諾在未來的94天全力衝刺，師長也給予滿滿祝福。

活動由學務主任、國三導師與樂儀隊的表演揭開序幕，祝福國三同學「水到渠成、金榜題名」，「青雲有路包高中、學海無涯向前衝」「衝！衝！衝！」。

校長洪丙丁、家長會長吳惠英及委員，將預祝「高中」的桂圓糕與粽子送給所有考生。

洪丙丁表示，教育會考是求學過程中一個重要的關卡，以「捨玩樂，得高分；捨偷惰，得滿分」，「5A++」（即五科皆達「精熟」）代表將最好的自己呈現出來及盡全力去爭取的結果，勉勵同學發揮堅強的鬥志。

國三學子穿越各班班旗搭建「旗門」及「喜登龍門」、「光耀金榜」拱門，希望創佳績。

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  • 南光中學今日舉辦「教育會考破百宣誓大會」活動，國三學子宣誓承諾在未來的94天全力衝刺。（記者王涵平攝）

    南光中學今日舉辦「教育會考破百宣誓大會」活動，國三學子宣誓承諾在未來的94天全力衝刺。（記者王涵平攝）

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