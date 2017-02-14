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八里國、中小營養午餐補助半價 學生月省500元

2017-02-14  18:54

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市八里國小、國中學生期盼已久的開學禮！新北市八里區公所從本學期開始，運用約900多萬的垃圾處理埸營運回饋金，補助5所八里的公立國中、小學生營養午餐費，一餐補助24元，每位學生只需要負擔半價，就能吃到豐盛午餐，等於替每個學童每月省下約500元餐費，近2000名學生受惠。

八里區長莊茂坤表示，多年前八里曾一度動用回饋金補助學生的營養午餐餐費，但後來政策未延續下去，去年起陸續有不少民眾建議，因此調整回饋金的運用項目，在不影響其他補助的範圍內，送給八里學子一份開學大禮。

莊茂坤說，補助總金額為942萬元，大崁、米倉、長坑、八里國小及八里國中學生每人補助一頓營養午餐餐費的半價24元，總共1962名學生受惠，平均每月節省至少500元。

張姓家長表示，寧可將回饋金實質花用在下一代身上，讓民眾更有感，長期下來也減輕不少家庭負擔，希望這項補助可以持續，不要只補助一個學期就喊停。

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