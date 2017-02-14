自來水訓練園區落腳新營 林全盼引進民間經營活力

2017-02-14 18:57

〔記者王涵平／台南報導〕台水公司員工訓練園區落腳新營，行政院長林全今視察預定地，盼引進民間經營活力，做最好的開發與利用。

台水公司規劃興建的員工訓練園區位於新營區停用的新營淨水場，占地4.1公頃，將保留原有樹種，除教學大樓、學員宿舍與專業訓練場地，也將進行園區景觀美化，未來除員工訓練，也可作為友邦國家、第三世界國家人員訓練，經費約6億元，預計107年完工。

台南市長賴清德建議，園區將來不僅作為自來水員工訓練基地，也能規劃以「自來水系統」為主題的參訪與教育園區，此外，在地缺乏大型婚宴式場，建議園區可開放民眾申請利用，創造更多商機與利潤。

林全則強調園區空間應充分利用，創造更多價值，透過商業化收入幫助水公司的經營，同時要結合在地，讓民眾感受到園區建設的存在。