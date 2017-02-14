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國際競賽屢獲獎 虎科大承辦今年全國機器人大賽

2017-02-14  19:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕屢獲國際大賽大獎、最受企業主歡迎的畢業學生，虎尾科技大學擠進全國第24名，並將承辦歷史最悠久、規模最大的TDK盃全國機器人大賽，3月起受理報名，歡迎共襄盛舉。

去年、前年連續2年抱回國際奧林匹克機器人大賽世界金牌的虎尾科技大學，今年將承辦TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽，即全國機器人競賽，除了「自動組」、「遙控組」，新增「飛行組」創新挑戰，獎金也將加倍，以吸引全國好手與賽。

虎科大校長覺文郁今天指出，該校屢次在國際發明展及世界機器人大賽傲視群雄，最受企業主歡迎的畢業學生也擠進全國第24名，校長互評，覺文郁本人排名全國第20，讓他特別感謝全校師生表現傑出，讓虎科大發光發熱。

虎科大的亮眼表現讓教育部將今年全國機器人大賽交由該校主辦，覺文郁說，本屆競賽主題為「智慧型男-SmartBot」，3大智慧競技主題，考驗參賽隊伍的團隊合作，設計出兼具穩定及靈巧的智慧型機器人，思考取勝策略，才能在激烈的競爭中勝出，3月初將在虎科大網站公告，邀請各界好手踴躍報名。

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  • 最受企業主歡迎的畢業學生，虎尾科技大學擠進全國第24名，讓校長覺文郁大感驕傲。（記者廖淑玲攝）

    最受企業主歡迎的畢業學生，虎尾科技大學擠進全國第24名，讓校長覺文郁大感驕傲。（記者廖淑玲攝）

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