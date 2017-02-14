禽流感拉警報 屏東公園竟還有人餵食野鳥

屏東公園內長期有民眾餵養野鳥。（記者李立法攝）

2017-02-14 18:17

〔記者李立法／屏東報導〕禽流感疫情拉警報，而且是禽傳人的H5N6高病原病毒，防疫不可掉以輕心，屏東公園內長期有民眾餵養野鳥，縣政府雖插牌禁止，並委託清潔人員向餵鳥民眾道德勸說，但成效不佳，當地里民認為，若勸說無效，就該開罰遏止，避免傳染疫情。

屏東市興樂里長吳全雅表示，屏東公園野鳥成群趕都趕不走，是長期受民眾餵食所吸引，每天下午數以千計的野鳥在公園旁邊的公園路、杭州街等住家屋頂等候餵鳥人出現，造成大量排泄物污染環境，里民苦不堪言，每次禽流感疫情升溫，這些到處亂竄的野鳥，更令里民害怕會傳染疫情。

管理屏東公園的縣府景觀科表示，公園清潔人員發現習慣餵鳥的民眾，多半是經常在公園活動的街友，藉餵鳥打發時間，清潔人員若發現便會勸說並制止，但過了一段時間又故態復萌，隨著禽流感疫情增溫，縣府將加強公園環境消毒，並設法制止餵食野鳥的行為。