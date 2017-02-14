快訊明華園愛的波麗路台中登場
禽流感拉警報 屏東公園竟還有人餵食野鳥
2017-02-14 18:17
屏東公園內長期有民眾餵養野鳥。（記者李立法攝）
〔記者李立法／屏東報導〕禽流感疫情拉警報，而且是禽傳人的H5N6高病原病毒，防疫不可掉以輕心，屏東公園內長期有民眾餵養野鳥，縣政府雖插牌禁止，並委託清潔人員向餵鳥民眾道德勸說，但成效不佳，當地里民認為，若勸說無效，就該開罰遏止，避免傳染疫情。
屏東市興樂里長吳全雅表示，屏東公園野鳥成群趕都趕不走，是長期受民眾餵食所吸引，每天下午數以千計的野鳥在公園旁邊的公園路、杭州街等住家屋頂等候餵鳥人出現，造成大量排泄物污染環境，里民苦不堪言，每次禽流感疫情升溫，這些到處亂竄的野鳥，更令里民害怕會傳染疫情。
管理屏東公園的縣府景觀科表示，公園清潔人員發現習慣餵鳥的民眾，多半是經常在公園活動的街友，藉餵鳥打發時間，清潔人員若發現便會勸說並制止，但過了一段時間又故態復萌，隨著禽流感疫情增溫，縣府將加強公園環境消毒，並設法制止餵食野鳥的行為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 7年前接下預報中心主任 鄭明典自爆緣由...
- 國五車禍罹難者李敏惠 鄰居：態度親切、工作勤奮
- 避免事故心理創傷 北市衛生局啟動「安心服務」
- 賞櫻團車禍 其中兩名學生1死1傷
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 遊覽車翻車釀32死 資深警消：現場宛如人間煉獄
- 友力停車場貨櫃屋改裝違法宿舍？ 桃市府要查
- 艾瑪華森小露酥胸 紅毯完勝奪大賞
- 自由廣場》八百壯士？搞錯對象！
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 國五車禍戴姓傷者 仁愛醫院：意識清楚
- NBA》驚動喬丹搞4方會談 歐克利事件落幕
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- 禽流感疫情延燒 林聰賢籲勿恐慌蛋肉熟食就不怕
- 死者家屬招魂 國5事發路段分3個時段交管
- 遊覽車翻覆32死 日本網友直言：不意外
- 賈靜雯情人節還想要… 粉絲憂心8月肚還搭機
- 認愛馮紹峰？ 郭碧婷：是喜歡的類型
- 李玉璽情人節蜜月去 三人行放閃
- 美派航母 駛近中國南海島礁
- 泰雅傳統領域劃設籌備會 爾族民族議會暫不參加
- NBA》正面力量回應酸民 杜媽媽杯子蛋糕穿上身
- 川普與習近平握手言和？ 日媒：美仍將保持強硬
- 又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強
- 蝶戀花窗口神隱 員工：可能手機沒電
- 救市長民調？ 柯媽致電里長拜年
- 小英保證今年不缺電 能源建設商機達三兆
- 上班一族徵文─360行工作照
- 立院新會期 執政黨拚經濟
- 鬼鬼排隊遭嗆 搞怪貼身回敬
- 罵粉絲「嘴臭得跟屎一樣」 男團成員遭除名
- 全國財經會議4月起跑 估開6到7場
- 自由限時批》弗林，就是一面鏡子！
- 熱身賽Live》羅國華遭砲轟 澳職冠軍追平台灣隊
- 「和歐巴做吧」 韓高中饒舌歌手約砲未成年 議員父代道歉挨轟
- NBA》金塊變成勇士！ 半場轟16顆3分球平聯盟紀錄
- 「還要再觀察」 熱比婭暫緩訪台
- 勇敢承受天生沒子宮 小嫻情人節喊話「一起加油」
- 華南金：台商資金回籠 台股今年上看1萬200點
- 6具DNA待確認 林全更改行程因應大車禍
- 副縣長人選 一波三折
- 尋找潛在維冠 新北432案有風險
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：禽流感拉警報 屏東公園竟還有人餵食野鳥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分