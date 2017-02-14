好美！玉山雪景映日如畫 雪厚最高8公分

玉山氣象站記錄山區雪景，整個山頭都被白雪覆蓋，尤其在日光的襯托下景緻有如畫布，美不勝收。（中央氣象局提供）

2017-02-14 18:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期玉山氣溫驟降致瑞雪不斷，雖昨天未再降雪，但主峰線積雪最厚處已有8公分，清晨位在北峰的玉山氣象站記錄山區雪景，日光躍昇襯出雪白山頭，將玉山的天空渲染成美麗畫布，向山下望去還有綿延天際的雲海，景緻美不勝收。

玉管處表示，目前雪線已降至排雲山莊以下海拔約3000公尺的地方，雖然主群峰正值「靜山」期間，暫停民眾申請入山，但仍呼籲民眾切勿貿然上山，排雲也都有人員看守把關，另外，前往塔塔加的遊客，則應注意清晨低溫造成路面結冰的情況，行前更應做好保暖工作，園區同仁也會加強雪季宣導，籲請民眾配合。

玉山主峰線接近主峰路段積雪仍厚，最厚處達8公分，從山頭望去，雪景氣勢磅礡。（玉管處提供）

玉山主峰線接近主峰路段積雪仍厚，最厚處達8公分，鐵棚區滿是積雪。（玉管處提供）

玉山主峰線接近主峰路段積雪仍厚，最厚處達8公分。（玉管處提供）

玉山主峰線接近主峰路段積雪仍厚，最厚處達8公分，從山下望去，雪景氣勢磅礡。（玉管處提供）

玉山氣象站記錄山區雪景，整個站體都被白雪覆蓋，呈現濃濃北國風情。（中央氣象局提供）