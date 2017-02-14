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噪音擾人！環署防「改管」 將推噪音合格標識

環保署106年度將協調部分縣市試辦噪音排氣管標識，防止被檢舉車輛改回原改裝排氣管。（記者陳炳宏攝）

2017-02-14  18:37

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署今天表示，為取締改裝車輛惱人噪音，除持續藉由專業分工，結合環保警察及監理機關，聯合執行車輛噪音路邊稽查作業外，今年也將導入噪音微型感測器與車輛噪音照相系統篩選，自動偵測出噪音較大的路段與大聲公車輛，另外為防止噪音改裝車主受檢時陽奉陰違換回原廠排氣管，也將推噪音合格標識。

環保署空保處處長蔡鴻德指出，去年全國共舉辦744場車輛噪音路邊稽查作業，在近2萬7千次稽查中，噪音檢測達4274輛次，告發達2718次，告發率達63.6％，較104年成長12％，顯示聯合稽查經驗技巧有所提升，可更有效揪出高噪音車輛。

除舉辦路邊稽查，去年民眾檢舉車輛噪音也達8萬多件，統計出來的民眾檢舉十大擾寧路段，以新竹市光復路二段與南大路交叉口最高，共有508件，其次為台北市民生東路與復興北路交叉口達387件，第三名為桃園市鍾北路與中山東路口，達280件，今年將持續對檢舉路段加強稽查。

環保署表示，統計105年攔檢各改裝車型，所測得的最高音量為台灣山葉RS機車，達110分貝，約相當3台救護車警鳴器的音量，顯示不當改裝高噪音車輛擾寧嚴重，而噪音檢測不合格的車型，汽車、大型重機及一般機車分別為中華Lancer、進口Yamaha R3及台灣山葉勁戰。

而為提高噪音改善效率，環保署也分別展示噪音微型感測器與車輛噪音照相系統，前者將於4年內安裝於10200盞智慧路燈上，可全天監測該路段進行噪音，噪音過高再派員前往稽查，後者則可讓稽查人員，在重點路段，透過照相同時量測超速與噪音，噪音過高者，再由環保局通知到檢，環保署表示，車輛噪音照相系統，已在台中與台北市試用，後年起將在200個重要路段裝設。

至於合格標識，預計5月起，將先在雙北、基隆、桃園、嘉義市試辦，被檢舉車輛經檢驗合格後貼上並拍照，下次再被拍照檢舉時進行比對，若比對與「認證」的排氣管不符，將直接告發，罰鍰新台幣3000到30000元。

環保署指出，依照噪音管制法26條規定，噪音超標者可處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善，可再按次處罰，另道路交通管理處罰條例亦規定，汽車駕駛人拆除消音器，或以其他方式製造噪音者，可處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰，並可當場禁止其駕駛。

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  • 許多飆車族，藉由拔除消音管，以增加機動車輛馬力。（記者陳炳宏攝）

    許多飆車族，藉由拔除消音管，以增加機動車輛馬力。（記者陳炳宏攝）

  • 為取締改裝車輛惱人噪音，環保署持續藉由專業分工，結合環保警察及監理機關，聯合執行車輛噪音路邊稽查作業。（記者陳炳宏攝）

    為取締改裝車輛惱人噪音，環保署持續藉由專業分工，結合環保警察及監理機關，聯合執行車輛噪音路邊稽查作業。（記者陳炳宏攝）

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