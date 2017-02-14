噪音擾人！環署防「改管」 將推噪音合格標識
環保署106年度將協調部分縣市試辦噪音排氣管標識，防止被檢舉車輛改回原改裝排氣管。（記者陳炳宏攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署今天表示，為取締改裝車輛惱人噪音，除持續藉由專業分工，結合環保警察及監理機關，聯合執行車輛噪音路邊稽查作業外，今年也將導入噪音微型感測器與車輛噪音照相系統篩選，自動偵測出噪音較大的路段與大聲公車輛，另外為防止噪音改裝車主受檢時陽奉陰違換回原廠排氣管，也將推噪音合格標識。
環保署空保處處長蔡鴻德指出，去年全國共舉辦744場車輛噪音路邊稽查作業，在近2萬7千次稽查中，噪音檢測達4274輛次，告發達2718次，告發率達63.6％，較104年成長12％，顯示聯合稽查經驗技巧有所提升，可更有效揪出高噪音車輛。
除舉辦路邊稽查，去年民眾檢舉車輛噪音也達8萬多件，統計出來的民眾檢舉十大擾寧路段，以新竹市光復路二段與南大路交叉口最高，共有508件，其次為台北市民生東路與復興北路交叉口達387件，第三名為桃園市鍾北路與中山東路口，達280件，今年將持續對檢舉路段加強稽查。
環保署表示，統計105年攔檢各改裝車型，所測得的最高音量為台灣山葉RS機車，達110分貝，約相當3台救護車警鳴器的音量，顯示不當改裝高噪音車輛擾寧嚴重，而噪音檢測不合格的車型，汽車、大型重機及一般機車分別為中華Lancer、進口Yamaha R3及台灣山葉勁戰。
而為提高噪音改善效率，環保署也分別展示噪音微型感測器與車輛噪音照相系統，前者將於4年內安裝於10200盞智慧路燈上，可全天監測該路段進行噪音，噪音過高再派員前往稽查，後者則可讓稽查人員，在重點路段，透過照相同時量測超速與噪音，噪音過高者，再由環保局通知到檢，環保署表示，車輛噪音照相系統，已在台中與台北市試用，後年起將在200個重要路段裝設。
至於合格標識，預計5月起，將先在雙北、基隆、桃園、嘉義市試辦，被檢舉車輛經檢驗合格後貼上並拍照，下次再被拍照檢舉時進行比對，若比對與「認證」的排氣管不符，將直接告發，罰鍰新台幣3000到30000元。
環保署指出，依照噪音管制法26條規定，噪音超標者可處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善，可再按次處罰，另道路交通管理處罰條例亦規定，汽車駕駛人拆除消音器，或以其他方式製造噪音者，可處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰，並可當場禁止其駕駛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 遊覽車翻車釀32死 資深警消：現場宛如人間煉獄
- 友力停車場貨櫃屋改裝違法宿舍？ 桃市府要查
- 艾瑪華森小露酥胸 紅毯完勝奪大賞
- 自由廣場》八百壯士？搞錯對象！
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 國五車禍戴姓傷者 仁愛醫院：意識清楚
- NBA》驚動喬丹搞4方會談 歐克利事件落幕
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- 禽流感疫情延燒 林聰賢籲勿恐慌蛋肉熟食就不怕
- 死者家屬招魂 國5事發路段分3個時段交管
- 遊覽車翻覆32死 日本網友直言：不意外
- 賈靜雯情人節還想要… 粉絲憂心8月肚還搭機
- 認愛馮紹峰？ 郭碧婷：是喜歡的類型
- 李玉璽情人節蜜月去 三人行放閃
- 美派航母 駛近中國南海島礁
- 泰雅傳統領域劃設籌備會 爾族民族議會暫不參加
- NBA》正面力量回應酸民 杜媽媽杯子蛋糕穿上身
- 川普與習近平握手言和？ 日媒：美仍將保持強硬
- 又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強
- 蝶戀花窗口神隱 員工：可能手機沒電
- 救市長民調？ 柯媽致電里長拜年
- 小英保證今年不缺電 能源建設商機達三兆
- 上班一族徵文─360行工作照
- 立院新會期 執政黨拚經濟
- 鬼鬼排隊遭嗆 搞怪貼身回敬
- 罵粉絲「嘴臭得跟屎一樣」 男團成員遭除名
- 全國財經會議4月起跑 估開6到7場
- 自由限時批》弗林，就是一面鏡子！
- 熱身賽Live》羅國華遭砲轟 澳職冠軍追平台灣隊
- 「和歐巴做吧」 韓高中饒舌歌手約砲未成年 議員父代道歉挨轟
- NBA》金塊變成勇士！ 半場轟16顆3分球平聯盟紀錄
- 「還要再觀察」 熱比婭暫緩訪台
- 勇敢承受天生沒子宮 小嫻情人節喊話「一起加油」
- 華南金：台商資金回籠 台股今年上看1萬200點
- 6具DNA待確認 林全更改行程因應大車禍
- 副縣長人選 一波三折
- 尋找潛在維冠 新北432案有風險
標題：噪音擾人！環署防「改管」 將推噪音合格標識
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email