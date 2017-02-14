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林夏如做文化志工 透過畫筆將藝術帶入偏遠地區

一歩一腳印，用畫筆寫故事的藝術家林夏如，將她志工行動藉由畫筆將藝術帶入更多需要被關注的偏遠地區。 （記者張忠義攝）

2017-02-14  20:21

〔記者張忠義／高雄報導〕堅信藝術的色彩能夠為許多偏遠地區帶來更多美麗的希望，畢業於高師大美術系的年輕藝術家林夏如，積極參與藝術志工行動，藉由畫筆將藝術帶入更多需要被關注的偏遠地區。

今天起，林夏如將一件件饒富「故事性」與「真摯情感」的版畫作品，在高雄市苓雅區和平一路146號帕莎蒂娜烘焙坊-文化店展出至3月2日 。

「第一次的出國經驗以志工身分到泰北鄉下服務，在被祖國拋棄、又遭周圍各國軍隊掃盪圍剿、資源匱乏窮困不支、孤立無援的情況下，這群亞細亞的孤兒為生存不斷地掙扎，最後終於在這片土地上找到了活下去的出路，落葉歸根。」林夏如回憶起當時出國擔任文化志工的感受。

她說，2014年前往了飽受風災侵襲的新竹縣尖石鄉進行社區彩繪計畫，不但串聯起部落社區與藝術彩繪間的情感橋樑，也為當地獨特的人文景觀注入更多鮮明的色彩。

隔年，再度以文化志工的身分前往泰北清邁的困頓學區進行彩繪創作，深感於當地生活環境的困頓與物質的缺乏，這趟彩繪志工之行不但讓林夏如對於貧困地區的真實生活有了深刻的體悟，也為她日後的創作更添許多「生命」的反思與感嘆。

2017年與帕莎蒂娜國際餐飲集團、新思惟人文空間共同合作的展覽中，林夏如帶來一件件饒富「故事性」與「真摯情感」的版畫作品，藉由色彩與色塊的鋪陳與詩詞般的繪畫主題，緩緩地為每位觀眾介紹著「她的故事」、「偏遠地區的故事」以及「你我間的故事」。

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  • 林夏如作品對於貧困地區的真實生活有了深刻的體悟。（記者張忠義攝）

    林夏如作品對於貧困地區的真實生活有了深刻的體悟。（記者張忠義攝）

  • 林夏如將件件饒富「故事性」都在版畫作品中呈現。（記者張忠義攝）

    林夏如將件件饒富「故事性」都在版畫作品中呈現。（記者張忠義攝）

  • 林夏如對於貧困地區的真實生活有了深刻的體悟，也為她日後的創作更添許多「生命」的反思與感嘆。（記者張忠義攝）

    林夏如對於貧困地區的真實生活有了深刻的體悟，也為她日後的創作更添許多「生命」的反思與感嘆。（記者張忠義攝）

  • 林夏如的作品讓人共鳴。（記者張忠義攝）

    林夏如的作品讓人共鳴。（記者張忠義攝）

  • 林夏如今天起將版畫作品在高雄市苓雅區和平一路146號帕莎蒂娜烘焙坊-文化店展出至３月２日 。（記者張忠義攝）

    林夏如今天起將版畫作品在高雄市苓雅區和平一路146號帕莎蒂娜烘焙坊-文化店展出至３月２日 。（記者張忠義攝）

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