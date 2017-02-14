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台68線部分路段施工 僅留1車道通行

2017-02-14  17:55

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕公路總局第1區養護工程處新竹工務段表示，台68線東西向快速公路因伸縮縫老舊破損，近日辦理修復工程改善，東行、西行均有路段施工，車道因此縮減，請用路人小心行駛。

新竹工務段表示，竹東段東行16k~18k從即日到28日、新竹段西行6k~5k從即日至23日、新竹段西行11k~9k從16日至3月8日施工，施工期間僅留1車道供用路人行駛，請用路人依現場交維指示減速慢行，或行駛其他平面道路避免雍塞。

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  • 台68線東西向快速公路東行、西行均有部分路段施工，僅留1車道供用路人行駛。（記者蔡孟尚攝）

    台68線東西向快速公路東行、西行均有部分路段施工，僅留1車道供用路人行駛。（記者蔡孟尚攝）

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