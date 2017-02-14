實現夢想 14組青創團隊展現成果

2017-02-14 19:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府經發局推出「青創世代－台中舊城創業育成計畫」，協助青年創業，經過6個月的輔導，14組創業團隊已有成果。經發局今天介紹其作品，25日將在中區舉辦「新星市集」，讓民眾更了解他們。

經發局評選出14組青年創業團隊，去年8月至今年1月進行6個月的輔導，包括專業顧問一對一輔導、空間媒合、調整品牌執行策略等，協助創業團隊克服創業過程遇到的挑戰，希望在中區打造創業新型態。25日在台灣大道一段141巷將有「新星市集」，14組創業團隊現場都將展示作品。

14組創業團隊也開始在中區嶄露頭角，例如，「TC Time Walk」與藍天飯店合作，推展舊城旅遊路線體驗及導覽；「1095文史工作室」結合在地東南亞美食店家，推出東協廣場美食地圖；「大墩城聲」與自由路商圈業者推出「太陽的繼承者們」廣播節目，要讓更多人認識台中太陽餅的由來。

經發局長呂曜志表示，創業最重要的是資源，包括空間、資金、輔導等資源，舊城創業育成計畫提供全程服務，這個計畫只是開始，前2年以設計加值為主，未來會融入更多元素，希望引進科技相關設計。