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職災踢皮球？ 蝶戀花稱和駕駛無僱傭關係
2017-02-14 18:28
〔即時新聞／綜合報導〕台北市勞檢處今（14）日上午至蝶戀花旅行社實施勞動檢查，蝶戀花提出與友力通運的租賃契約，稱與駕駛康育薰無僱傭關係；勞檢處表示，經比對友力運通、蝶戀花旅行社的說法不一致，會再次進行檢查，以釐清職災的雇主責任。
綜合媒體報導，台北市勞動檢查處今日上午赴蝶戀花旅行社檢查，為釐清旅行社、友力通運、罹難的康育薰與導遊蕭如進間關係；勞檢處表示，蝶戀花旅行社稱與友力通運公司簽有租賃契約，雙方約定按趟次計價，價金包含車輛租金、駕駛及隨車服務人員小費，蝶戀花旅行社也與罹難導遊蕭如進簽有委任契約，依出團行程按日計價。
為確實釐清職災的雇主責任，北市勞檢處仍在交叉比對相關資料，並已要求蝶戀花旅行社提供司機及導遊等相關人員出團資料等，進一步說明。友力通運公司的部分，勞檢處表示，因公司登記於桃園市，已連繫桃園市政府勞動局，該局也已派員前往友力運通位於新屋的廠址檢查。
北市勞檢處指出，經比對友力運通與蝶戀花旅行社兩造說法不一致，會再次進行檢查，以釐清兩間公司職災雇主責任。而中華民國遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢今日曾指出，蝶戀花有17台自購遊覽車，全部靠行友力通運，所有駕駛都是蝶戀花自行招募，遊覽車、駕駛也都由旅行社自主管理。
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