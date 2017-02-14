| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

國5翻車引過勞爭議 鄭華娟：德國司機時間到就下班

2017-02-14  20:56

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號13日晚間發生遊覽車翻覆邊坡的重大事故，車上多位乘客在車頂掀開後被拋飛車外，造成33死11傷，司機女兒則出面指控父親連續工作16天，引發外界關注司機過勞問題。作家鄭華娟今在臉書發文分享，指德國的司機時間一到就下班休息，雖被抱怨「不知變通」，但她認為嚴格的法令才能保護司機與乘客的寶貴生命。有網友舉出日治時代的事情，質疑今天的台灣竟比70年前還差。

台北市蝶戀花旅行社開辦賞櫻團，昨晚間遊覽車卻在從國道5號返回路上發生重大事故，外界質疑司機過勞釀災，旅行公會則稱司機都有充分休息才出勤，不過事故遊覽車司機的女兒今出面控訴旅行社說謊，並指父親明明就連續工作16天沒休息，「怎麼可以講他就是有休息！」

鄭華娟今則在臉書舉德國的遊覽車駕駛做比較，她說曾有人向她抱怨德國司機不知變通，總是法定休息時間一到就立即下班休息，但她認為嚴格的法令除了是在保護駕駛的工作權利，同時也保護駕駛及乘客的寶貴生命。她也呼籲政府應重視這方面所有國民的人身安全。

該則貼文發表後引發網友留言，有人指出，曾聽他外公說過日治時代的事情，當時日本人也有嚴格規定客運司機的工時，若隔天要跑車前一晚也一定要在員工宿舍睡覺，反觀今天的台灣竟比70年前還差。

相關連結請見：

廣告
  • 國道5號13日晚間發生遊覽車翻覆邊坡的重大事故，檢警14日勘驗已被吊回的遊覽車車體，希望能夠釐清真相。（記者黃耀徵攝）

    國道5號13日晚間發生遊覽車翻覆邊坡的重大事故，檢警14日勘驗已被吊回的遊覽車車體，希望能夠釐清真相。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道5號 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆 鄭華娟
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：國5翻車引過勞爭議 鄭華娟：德國司機時間到就下班


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.