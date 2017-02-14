國5翻車引過勞爭議 鄭華娟：德國司機時間到就下班

2017-02-14 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號13日晚間發生遊覽車翻覆邊坡的重大事故，車上多位乘客在車頂掀開後被拋飛車外，造成33死11傷，司機女兒則出面指控父親連續工作16天，引發外界關注司機過勞問題。作家鄭華娟今在臉書發文分享，指德國的司機時間一到就下班休息，雖被抱怨「不知變通」，但她認為嚴格的法令才能保護司機與乘客的寶貴生命。有網友舉出日治時代的事情，質疑今天的台灣竟比70年前還差。

台北市蝶戀花旅行社開辦賞櫻團，昨晚間遊覽車卻在從國道5號返回路上發生重大事故，外界質疑司機過勞釀災，旅行公會則稱司機都有充分休息才出勤，不過事故遊覽車司機的女兒今出面控訴旅行社說謊，並指父親明明就連續工作16天沒休息，「怎麼可以講他就是有休息！」

鄭華娟今則在臉書舉德國的遊覽車駕駛做比較，她說曾有人向她抱怨德國司機不知變通，總是法定休息時間一到就立即下班休息，但她認為嚴格的法令除了是在保護駕駛的工作權利，同時也保護駕駛及乘客的寶貴生命。她也呼籲政府應重視這方面所有國民的人身安全。

該則貼文發表後引發網友留言，有人指出，曾聽他外公說過日治時代的事情，當時日本人也有嚴格規定客運司機的工時，若隔天要跑車前一晚也一定要在員工宿舍睡覺，反觀今天的台灣竟比70年前還差。

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