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中華職棒回饋列車抵澎 為基層棒球扎根

2017-02-14  18:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖然人口數僅10萬，但卻孕育出棒壇講美傳奇，成為台灣棒壇繼紅葉傳奇之後，又是令人激勵人心的故事；當年造就講美傳奇的投手黃偉晟，今以澎湖唯一現役職棒選手身分，隨中華職棒回饋列車返鄉，為家鄉散播棒球種子。

睽違7年，中華職棒大聯盟回饋列車再次開抵離島澎湖，前一次出訪離島地區，分別為2004年馬祖、2005年金門、2010年澎湖，今年希望藉由重啟離島回饋列車機會，將棒球種子深入紮根至全臺灣，祈能為澎湖棒球運動發展貢獻心力。澎湖縣長陳光復、馬公市長葉竹林等人都到場見證。

活動邀請中職現役選手唯一一位澎湖籍選手，外號「小澎湖」的黃偉晟（現為Lamigo桃猿球員）及綽號「迷你郭」的郭嚴文出席，今日下午在澎湖縣立體育館辦理捐贈儀式，並與講美國小、湖西國小、石泉國小、興仁國小、外垵國小及馬公國中6支棒球隊經驗分享、交流，為小選手們進行球技指導。

由於澎湖縣長年不斷推展棒球運動不遺餘力，積極推廣學生棒球運動、提升專業訓練及才能，已培育許多優秀選手，使棒球運動成為澎湖亮點，此次來訪的球員黃偉晟，即為講美國小傑出校友；會中也由中華職棒聯盟賽務部主任張文雄與澎湖縣長陳光復互換紀念品，並頒發各校代表象徵性球具用品。

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  • 中華職棒唯一現役澎湖選手黃偉晟〈左四〉，與郭嚴文〈左五〉抵澎指導選手。（記者劉禹慶攝）

    中華職棒唯一現役澎湖選手黃偉晟〈左四〉，與郭嚴文〈左五〉抵澎指導選手。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖縣長陳光復〈右〉，與中華職棒賽務部主任張文雄互換紀念品。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復〈右〉，與中華職棒賽務部主任張文雄互換紀念品。（記者劉禹慶攝）

  • 張文雄致贈講美國小球具用品一套，由小選手代表接受。（記者劉禹慶攝）

    張文雄致贈講美國小球具用品一套，由小選手代表接受。（記者劉禹慶攝）

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