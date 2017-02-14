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「用愛包圍」 屏東家扶讓弱勢家庭變快樂

2017-02-14  17:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕現代生活壓力大，家庭面對更多考驗，屏東家扶中心民國96年起推動「用愛包圍」服務方案，由社工、服務夥伴定期進入受輔家庭，每年服務約10戶以上，許多原來陷入困境的家庭，因此變得快樂。

一個吳姓家庭，經濟狀況不好，爸爸鮮少關心子女，吳奶奶有輕度中風，曾多次自殺，家中無人整理凌亂不堪，一家人面臨經濟匱乏、自殺防治、環境髒亂、親子關係衝突等問題，屏東家扶中心於是提供「用愛包圍」服務。

一開始由親代夥伴進入家庭，陪吳奶奶聊天，抒發鬱悶情緒並教導用藥知識，才發現吳奶奶原是開朗的人，吳奶奶因有夥伴陪說話，也開始積極復健，正視身心健康，負面情緒也消失，不再自殘。

家裡只要有一個成員改變，整個家庭氣氛都會變得不一樣，自從吳奶奶開朗後，吳家小孩們也會跟奶奶親近、撒嬌，接著親代夥伴開始教導孩子們動手整理環境，過往因家庭氣氛沈重而不管事的吳爸爸，也漸漸打開心房，與服務夥伴互動，主動請教孩子教養方式，家裡的笑聲越來越多。

屏東家扶中心主任傅敏峯表示，用愛包圍服務方案，整合資源、從旁協助，讓弱勢家庭靠自己解決家庭的問題；105年共服務12戶、18人，服務時間840小時，目前有18名夥伴志工，有需要協助的家庭，可主動向家扶聯絡。

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  • 曾經接受用愛包圍服務的家庭，感謝社工與志工的協助。（圖由屏東家扶中心提供）

    曾經接受用愛包圍服務的家庭，感謝社工與志工的協助。（圖由屏東家扶中心提供）

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