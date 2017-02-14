賞櫻遊覽車翻車33死 高市勞工局全面勞檢客運

2017-02-14 17:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕國道5號遊覽車翻車33死意外，司機勞動條件引起各界重視，尤其是超時工作致疲勞駕駛問題，高市勞工局統計去年裁罰客運業者，違反勞基法開罰金額高達82萬元，顯示客運業在工時控管急需改善，強調聯合公路監理單位，加強勞動檢查。

勞工局長鄭素玲表示，去年勞工局除辦理2次國道客運專案檢查，也曾會同監理所實施遊覽車客運業工時查核，嚴格控管客運業駕駛工時，共執行客運業勞動檢查266次，處分18家違法業者，其中6家單日工作超時，也有4家未於每7日給予勞工1日例假休息，另有5家違反勞基法達2次以上，總計裁罰金額高達82萬元。

針對昨日發生國道重大車禍事故，鄭素玲呼籲旅行社及遊覽車業者，應正視駕駛員工作超時問題；此外，國內客運業者往往以低價承攬旅行團，旅行社安排行程，往往未將司機的工作負荷考量在內，司機若無法配合，還會被旅行社及所屬公司濫扣工資，面臨長途駕駛的過勞情形，淪為低價旅行團的犧牲品。

勞工局強調，將會不定時聯合公路監理單位，突擊展開客運業勞動檢查，避免駕駛遭旅行社及所屬公司濫扣工資，淪為低價旅行團的犧牲品，以提升駕駛勞動權益，降低事故風險，除依法處分，並公告違法事業單位名單。